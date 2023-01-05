Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков. За його словами, машина французького виробництва має усі шанси стати пательнею для окупантів на українській землі.

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Бойові завдання AMX-10RC

Олег Катков пояснив, що за класифікацією Збройних сил Франції, AMX-10RC – це бойова колісна розвідувальна машина. Про це свідчить RC – абревіатура від колісної гармати. Втім, нерідко техніку називають танком через наявність гармати 105-мм гармати.

Як її називати "колісний танк" чи "розвідувальна машина зі 105-мм гарматою" – кожен вирішує сам,

– зауважив він.

За його словами, варто розуміти, що техніка створювалася спеціально під армію Франції, зокрема, для експедиційних сил для дій на заморських територіях.

Військовий експерт зауважив, що AMX-10RC не має недоліків чи переваг, техніці властива певна специфіка. Вона полягає у тому, що машина є легкою.

Він підкреслив, що в оригінальній версії танк мав алюмінієву броню, що захищала від куль та уламків. Уже в 1990-х роках він пройшов модернізацію: тепер завдяки додатковим броньованим екранам захищає від 23-мм калібру.

Імовірно, що противником AMX-10RC могла стати радянська 23-мм спарена зенітна установка ЗУ-23-2.

Олег Катков про французький танк AMX-10RC: дивіться відео

Катков додав, що ще однією визначною специфікою техніки є використання неуніфікованого НАТО 105-мм боєприпасу, що є дещо коротшим. Сама ж гармата не має стабілізатора.

Не можна оминути й розміри машини, що дозволяє їй залишатися на полі бою непомітною.

Стрільбу з неї можна здійснювати на ходу та із засідок, зберігаючи стабільність та точність влучання.

"Там використана спеціальна підвіска. Ця машина може присідати на колеса по черзі або сісти одразу на всі 6, а потім піднятися", – розповів військовий експерт.

Він додав, що поворот таким танком здійснюється почерговим блокуванням рушія на одній стороні корпусу. Втім, саме через колеса в українських військових і можуть виникати труднощі в обслуговуванні.

"Досвід показує, що масований артилерійський вогонь з великою кількістю уламків та колеса – не найкраще поєднання", – пояснив Катков.

За його словами, попри це саме використання коліс, замість гусениць, значно посилює прохідність техніки. Вона може спокійно проїхати 300-500 км, а потім продовжувати бій.

Використання в Україні

Військовий експерт підкреслив, що важливо, аби після потрапляння AMX-10RC в Україну, техніка не була розкидана по декількох одиницях по різних батальйонах.

"Повинен бути сформованим певний підрозділ, який буде спеціалізуватися на цій техніці, мати все необхідне для її обслуговування, відповідати за логістику", – зауважив він.

За його словами, дуже добре тримати колісний танк на резерві, бо за необхідності зможе за лічені години дістатися будь-якої ділянки на фронті. Цю специфіку розуміє і французька, і українська сторони.

Катков звернув увагу, що AMX-10RC – розвідувальна машина, яка має потужні тепловізори. Тому може ефективно використовуватися ЗСУ.

Така тактика як використовування її у вигляді "нічного кошмару" для ворога – просто напрошується,

– пояснив військовий експерт.

Він додав, що така бойова машина підійде і для використання на закритих позиціях. Такі умови, як прорив Куп’янського напрямку, вважаються для неї ідеальними.

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