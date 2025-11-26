27 листопада в США відзначають День подяки, специфічне американське свято, відоме тим, що заведено збиратися в родинному колі та їсти індичку. Але завдяки тому, що США нині світова наддержава, яка поширила свої традиції та звички на весь світ, цікавість до Дня подяки також зрозуміла, особливо, якщо оточення президента Трампа обіцяло йому мир в Україні якраз до Дня подяки.

24 Канал розповідає, що це за свято, який в ньому сенс та традиції, а також чому День подяки став дипломатичним дедлайном.

Що відомо про коріння Дня подяки?

День подяки – специфічне американське свято, але взялося воно не на пустому місці. Це модифіковані в Новому світі європейські "обжинки", точніше їх різновид. Подяка вищим силам за вдале завершення господарського циклу та добрий врожай.

Свята врожаю відомі в багатьох культурах і мають давню історію. Коріння сягають часів язичництва та первісних культів кельтів, германців, слов'ян та інших народів. Християни ці традиції адаптували та замінили відповідно до свого релігійного світогляду.

Перші європейські поселенці в Америці були саме носіями християнського світогляду (у форматі англійського протестантизма), тому не дивно, що привезли у Новий світ і свято врожаю.

Для англійських протестантів або як їх ще називали "пуритан" було типовим не визнавати традиційні християнські свята, вони відзначали лише Різдво та Великдень, а решта була проголошена днями посту та днями подяки за певні події, які вважалися проявом божественної волі.

Коли був перший американський День подяки?

Відомості про святкування Дня подяки в Америці були зафіксовані ще в 1619 році, але вважається, що вперше у форматі, схожому на традиційний, День подяки в Америці відсвяткували 1621 року в Плімутській колонії (сучасний штат Масачусетс). Поселенці так відзначали перший добрий врожай.

Учасниками святкування стали місцеві мешканці індіанці з племені Вампаноагів. Вони розраховували на допомогу прибульців у війні з іншим племенем Наррагансетт, а тому постачали колоністам їжу, зокрема, індичок. Великих диких птахів, на яких було зручно полювати та не боятися винищити, оскільки популяція була доволі великою.

Хоча немає перевірених доказів того, що індичка була на першому святковому столі 1621 році (історики кажуть, що тоді в меню були оленина, кукурудза та гарбуз), з часом (в середині 19 століття) це стало фактом, який не потребує підтвердження, а сама індичка – символом Дня подяки. Адже цей птах дешевий і достатньо великий, щоб нагодувати всю родину.



Як уявляв собі перший День подяки американський художник Жан Леон Жером Ферріс, картина 1912 року / Public Domain

А от індіанці таким символом не стали – білі колоністи їх винищили та забрали собі їхні землі, на яких ввели свої звичаї. Нині чисельність вампаноагів складає близько 2000 осіб, вони втратили власну мову та розмовляють мовою прибульців – англійською.

Цікавий факт! Серед поселенців, що святкували перший в Америці День подяки, могли бути й українці. Вважається, що у 1608 році до Нового світу на кораблі "Мейфлауер" разом із капітаном Джоном Смітом прибув українець, на ім'я Іван Богдан.



Що спонукало уродженця Коломиї податися в Новий світ невідомо, але це реальний історичний персонаж. Він жив у першій англійській колонії – Джеймстаун у Вірджинії.

Як День подяки став національним святом США?

З часом локальне свято колоністів згодом переросло у свято нової країни – США, стало частиною історичного міфу та важливим елементом націєтворення.

Перший президент США Джордж Вашингтон проголосив 26 листопада 1789 року як перше загальнонаціональне святкування Дня подяки в Америці. Але тривалий час День подяки не мав фіксованої дати та залежав від рішень штатів.

Врешті, 1863 року президент Лінкольн визначив дату як останній четвер листопада та проголосив День подяки національним святом.

Нагадаємо, що це були часи Громадянської війни в США й у такий спосіб політик намагався примирити націю. Принаймні дати такий привід. Варто визнати, вийшло не одразу, але вийшло. У другій половині двадцятого століття справу політиків продовжили маркетологи, завдяки яким День подяки набув свого звичного вигляду.

У 2025 році останній четвер припадає на 27 число. У 1939-му президент Рузвельт спробував перенести свято на третій четвер листопада, але його ініціатива не прижилася.

Чому так поспішали люди Трампа з мирним планом для України?

Як у давні часи свято врожаю символізувало закінчення теплої пори та було сигналом готуватися до зими, так і День подяки запускає в США святковий марафон. Після Дня подяки в Америці офіційно наступає святковий різдвяний сезон й усі починають готуватися до Різдва. При цьому деякі починають робити це ще раніше – після Геловіна (тобто Дня всіх святих).

У доіндустріальну епоху такий графік дійсно мав значення, але в наш час це здебільшого данина усталеним традиціям. Люди не перестають працювати, але, звісно, тепер роблять це зі святковим настроєм.

Традиційно в США День подяки – це довгі вихідні, які рекомендується проводити з родиною. У День подяки американці зазвичай обідають разом із родиною, ходять до церкви та переглядають спортивні події (зазвичай матчі NFL – ще одна не дуже зрозуміла решті світу традиція) та паради (найвідоміший – парад універмагу Macy's у Нью-Йорку, вперше відбувся 1924 року).

Також це час "закупів" подарунків на Різдво та улюблене свято маркетологів – "чорна п'ятниця". Вона припадає на наступний день після Дня подяки. Перший є офіційним вихідним у США, а п'ятниця – формально ні, але в Америці в цей день мало хто працює.

Тому заяви з оточення Трампа та прямий ультиматум від міністра армії США Дена Дрісколла в Києві про те, що Україна має схвалити текст "мирного договору" до Дня подяки – це саме відсилка до американських традицій.

Близьким українським аналогом є "давайте вже після свят", тільки у форматі – "встигнути до їх початку", адже далі всім буде не цікаво спостерігати за трамповими переможеньками.

Іншим аргументом оточення Трампа було те, що закінчується черговий (9-й) місяць правління їхнього шефа, а він досі не закінчив чергову війну, а значить – не може більше говорити, що завершує по війні на місяць. Натомість нова перемога могла б погасити вир скандалу від потенційної публікації файлів Епштейна, програшу республіканців на місцевих виборах та падіння рейтингів самого Трампа, яке він не визнає, але вочевидь дуже через це роздратований.

Що роблять президенти США на День подяки?

На відміну від усіх інших американців, президенти на День подяки не відпочивають, а мають дуже важливу справу. Вона називається "помилування індички" (англійською – turkey pardon). Коріння традиції сягає XIX століття, коли фермери надсилали президентам індичок у подарунок.

Легенди кажуть, що першим урятував індичку від святкового столу ще Лінкольн, а вперше урочисту церемонію провели в Білому домі в 1920 році за часів Вудро Вілсона. Тоді треба було обирати, кого з птахів залишити в живих і переміг індик зі штату Кентуккі.

1963 року президент Кеннеді, який був напередодні Дня подяки з візитом на птахофермі та отримав індичку з написом "Смачного, пане президенте!", пожартував, що пташці слід дати "ще підрости", щоб опинитися за президентським святковим столом, а потім відпустив її на ферму. Це вважається першим помилуванням.



Gobble та Waddle – герої Дня подяки 2025 року / Фото Jacquelyn Martin/AP

У 1989 році президент Джордж Буш-старший формалізував традицію і став проводити жартівливу церемонію на галявині Білого дому: після того, як указ про помилування індички зачитують, птаха відправляють на почесну пенсію.

Сама процедура також формалізована та має неодмінно супроводжуватися жартами різного рівня дотепності.

Ось, наприклад, як це відбувалося в часи президента Обами: дивіться відео

Дональд Трамп обожнює цю процедуру й цього року вже скористався своїми повноваженнями. 25 листопада він помилував індиків Gobble та Waddle, яких спеціально для цього готували все їхнє життя на фермі у Північній Кароліні.

Коли я вперше побачив їхнє фото, подумав, що нам варто назвати їх... Ну, я збирався... Не повинен це говорити... Я збирався назвати їх Чаком і Ненсі. Але потім зрозумів, що тоді я б їх не помилував. І мені було б байдуже, що сказала б Меланія,

– Трамп жартує про своїх політичних опонентів демократів Ненсі Пелосі та Чака Шумера, 25 листопада 2025 року.

Фото та відео урочистої церемонії з галявини Білого дому стали вірусними, журналісти отримали дійсно чимало ефектних кадрів.



Скриншот з відео

Милувати Трамп дуже любить. Окрім птахів він постійно звільняє від відповідальності своїх прихильників, часто обтяжених кримінальними справами. Зокрема, учасників заколоту 6 січня 2021 року, свого побратима Руді Джуліані та чимало інших.

Також Трамп не відмовляє собі в тому, щоб використати День подяки для політичної агітації, а по факту – потрапити в ідіотську ситуацію та стати посміховиськом.

Цього року Трамп, наприклад, написав, що святкова вечеря (набір Thanksgiving meal у мережі супермаркетів Walmart) у 2025 році на 25% дешевша ніж торік, тобто за часів Байдена.

На підставі цього Трамп похвалив себе та прокляв демократів, від яких настраждався через останні новини про їхні перемоги на місцевих виборах, де вони вдало використали новини про інфляцію і стрімке зростання цін в США за його правління.

За даними Walmart, вечеря на День подяки 2025 року за Трампа на 25% дешевша, ніж вечеря на День подяки 2024 року за Байдена. Мої витрати нижчі, ніж у демократів, на все, особливо на нафту та газ! Тож питання "доступності" демократів МЕРТВЕ! ПЕРЕСТАТИ БРЕХАТИ!!!,

– допис Трампа у його соцмережі.

Згодом свої слова Трамп підтвердив під час виступу у Білому домі:

Вони вийшли і сказали, що вечеря Трампа на День подяки на 25% дешевша, ніж у Байдена... Ми ті, хто чудово попрацював над доступністю, а не демократи.

Численні фактчекери відразу взялися перевіряти слова Трампа та з'ясували, що у Walmart цього року зменшили кількість продуктів у Thanksgiving meal (15 замість 21 у 2024 році). Також на зниження ціни з 55 доларів до 40 вплинули використання товарів власної марки мережі Great Value замість інших брендів, а також спеціальні акційні ціни, які різняться залежно від року та локації.



Thanksgiving meal розбрату / Фото Walmart

Якби ж Трамп спробував відтворити Thanksgiving meal 2024 року в повному обсязі зараз, то це коштувало б на 6% дорожче.

Втім, на критику ЗМІ та якийсь там фактчекінг Трамп не зважає, його не вперше та не востаннє буквально ловлять за руку, він буквально живе в мемі "я сказав тобі неправду", його взагалі визнали винним у злочині. Але на інститут репутації, ним зруйнований, чхати на це хотів. Принаймні, всіма силами намагається це показати.

Ввечері 25 листопада після помилування індиків Трамп з родиною вирушив до Мар-а-Лаго, де його вже не дістануть журналісти або політики (ну, майже, бо тримаймо в голові можливий візит до Флориди президента України Зеленського), а він матиме змогу сконцентруватися на важливих для себе речах.