У відомстві зазначають, що перемога України важлива для безпеки Європи. Тому Норвегія продовжить надавати зброю й цьогоріч.

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Як використовуватимуть боєприпаси

Як зазначають, артилерійські снаряди можна використовувати для кількох типів артилерійського вогню, включно з M109, який раніше надала Норвегія.

Україні підтримка потрібна швидко, тому ми продовжуємо оцінювати, що ми можемо пожертвувати зі структури Збройних Сил. Водночас ми досліджуємо, що можемо отримати безпосередньо від виробників, щоб допомагати далі,

– сказав міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

Артилерійські снаряди забрали зі складів збройних сил країни, ризики для національної оборони також врахували.

Нагадаємо, що президент України 3 січня провів розмови з прем'єрами Нідерландів і Норвегії. Пріоритетною темою розмови з прем'єром Нідерландів Марком Рютте був ризик ескалації на фронті. Зеленський наголосив, що Україна розраховує на максимально конкретні кроки партнерів під час наступного засідання у форматі "Рамштайн".

Під час розмови з прем'єром Норвегії український президент теж розповів про ризики ескалації на фронті. Також Зеленський наголосив, що передав Йонасу Гару Стере актуальні оборонні потреби України.

Як Норвегія протистоїть Росії

Раніше Норвегія виділила майже 15 мільйонів євро до Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) на 2023 рік. Норвегія стала першою країною за межами ЄС, яка зробила фінансовий внесок до Європейського фонду миру.

Крім того, Норвегія передасть Україні 10 мостів, щоб замінити ті, які знищила Росія. Загальна вартість допомоги – 3 мільйони доларів. Норвегія розуміє, наскільки критичними є руйнування мостів і чому їх потрібно відновити якнайшвидше.