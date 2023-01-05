Про це повідомив міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов. На своєму останньому засіданні минулого року Кабмін погодився надати військову допомогу Києву, яка буде здійснена лише після схвалення Національними зборами.

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Україна просить те, чого в Болгарії немає

Стоянов наголосив, що Болгарія не експортуватиме озброєння та техніку поза затвердженим парламентом переліком.

Необхідністю коригування угоди стала стурбованість, пов'язана з тим, що тимчасовий уряд буде безконтрольно роздавати зброю Україні. Ми не хочемо, щоб тимчасовий уряд віддав болгарське озброєння і залишив болгарську армію без необхідного обладнання,

– сказав міністр.

Він також розповів, що українська сторона зверталась із проханням надати озброєння, що не входило до затвердженого переліку.

"Міністр оборони України попросив щось конкретне, чого немає в договорі й чого у нас немає і не може бути надано. У нас немає достатньої кількості. Йдеться не про С-300. Йдеться про боєприпаси", – уточнив Стоянов, додавши, що під час переговорів ішлось і про бронетехніку.

Він наголосив, що зброя, яка надається Україні, регулюється відповідно до рішення Національних зборів.

Що Болгарія пообіцяла надати Україні

Міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов зазначив, що Болгарія надаватиме допомогу Україні, проте не танками. Мовиться про стрілецьку зброю та деякі боєприпаси.

Болгарія скерує в Україну першу військову допомогу від початку повномасштабного російського вторгнення. Парламент вже схвалив секретний список озброєнь, складений тимчасовим урядом.

Болгарський міністр зауважив, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії його країни. Окрім цього, рішення ще мають затвердити Народні збори.

У рамках мандата місії пропонується щороку проходити підготовку бойових медиків Збройних Сил України в Республіці Болгарія.

Які країни надали або планують надати військову допомогу Україні / Інфографіка 24 каналу