Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. На своем последнем заседании в прошлом году Кабмин согласился оказать военную помощь Киеву, которая будет осуществлена только после одобрения Национальным собранием.
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Украина просит то, чего у Болгарии нет
Стоянов подчеркнул, что Болгария не будет экспортировать вооружение и технику вне утвержденного парламентом списка.
Необходимостью корректировки соглашения стало беспокойство, связанное с тем, что временное правительство будет бесконтрольно раздавать оружие Украине. Мы не хотим, чтобы временное правительство отдало болгарское вооружение и оставило болгарскую армию без необходимого оборудования,
– сказал министр.
Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, не входившее в утвержденный перечень.
"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", – уточнил Стоянов, добавив, что во время переговоров шла речь и о бронетехнике.
Он подчеркнул, что предоставляемое Украине оружие регулируется в соответствии с решением Национального собрания.
Что Болгария пообещала предоставить Украине
- Министр экономики и промышленности Никола Стоянов отметил, что Болгария будет оказывать помощь Украине, но не танками. Речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.
- Болгария направит в Украину первую военную помощь с начала полномасштабного российского вторжения. Парламент уже одобрил секретный список вооружений, составленный временным правительством.
- Болгарский министр отметил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии его страны. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.
- В рамках мандата миссии предлагается ежегодно проходить подготовку боевых медиков Вооруженных сил Украины в Республике Болгария.
Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала