Об этом сообщил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов. На своем последнем заседании в прошлом году Кабмин согласился оказать военную помощь Киеву, которая будет осуществлена только после одобрения Национальным собранием.

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Украина просит то, чего у Болгарии нет

Стоянов подчеркнул, что Болгария не будет экспортировать вооружение и технику вне утвержденного парламентом списка.

Необходимостью корректировки соглашения стало беспокойство, связанное с тем, что временное правительство будет бесконтрольно раздавать оружие Украине. Мы не хотим, чтобы временное правительство отдало болгарское вооружение и оставило болгарскую армию без необходимого оборудования,

– сказал министр.

Он также рассказал, что украинская сторона обращалась с просьбой предоставить вооружение, не входившее в утвержденный перечень.

"Министр обороны Украины попросил что-то конкретное, чего нет в договоре и чего у нас нет и не может быть предоставлено. У нас нет достаточного количества. Речь идет не о С-300. Речь идет о боеприпасах", – уточнил Стоянов, добавив, что во время переговоров шла речь и о бронетехнике.

Он подчеркнул, что предоставляемое Украине оружие регулируется в соответствии с решением Национального собрания.

Что Болгария пообещала предоставить Украине

Министр экономики и промышленности Никола Стоянов отметил, что Болгария будет оказывать помощь Украине, но не танками. Речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.

Болгария направит в Украину первую военную помощь с начала полномасштабного российского вторжения. Парламент уже одобрил секретный список вооружений, составленный временным правительством.

Болгарский министр отметил, что военная помощь Украине не повлияет на боеспособность армии его страны. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.

В рамках мандата миссии предлагается ежегодно проходить подготовку боевых медиков Вооруженных сил Украины в Республике Болгария.

Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала