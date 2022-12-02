Об этом сообщил министр экономики и промышленности Никола Стоянов. По его словам, ВСУ получат эту помощь по результатам решения, принятого парламентом.
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Болгария и дальше будет поддерживать Украину
Министр отметил, что страна будет оказывать помощь Украине. Но танки – нет. Он считает, что речь идет о стрелковом оружии и некоторых боеприпасах.
Мы помогаем тем, чем можем себе позволить помочь сейчас, чтобы болгарские граждане не волновались,
– сказал Стоянов.
Болгарский министр добавил, что военная помощь Украине не отразится на боеспособности армии Болгарии. Кроме этого, решение еще предстоит утвердить Народному собранию.
Страна принимает участие в миссии ЕС
Во исполнение решения Народного Собрания от 3 ноября 2022 года Минобороны внесло предложение о предоставлении военной и военно-технической поддержки Украине и вклад Болгарии в миссию Европейского Союза по оказанию помощи Украине.
В рамках мандата миссии предлагается ежегодно проходить подготовку боевых медиков Вооруженных сил Украины в Республике Болгария.
Что известно о тренировочной миссии ЕС
- 14 октября 2022 года главы МИД Евросоюза в Брюсселе одобрили решение создать тренировочную миссию для украинских военных.
- Впоследствии стало известно, что EUMAM возглавит польский генерал, командующий 11-й Люблинской бронекавалерийской дивизией Петр Тритек. В Польше генерал командует 11 бронекавалерийской дивизией.
- Петр Тритек должен возглавить оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, речь идет об обучении личного состава, организации логистики, медицинских учреждений. Кроме того, будет подготовка наших военных на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
- Бюджет миссии – 106 миллионов евро в 2 года. Сначала будут учить 15 тысяч военных.
- Оперативное командование будет базироваться в польской Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве, еще одно – в Германии. Кроме этого, будет командование в Брюсселе, которое, вероятнее всего, будет выполнять административные задачи. Подробнее читайте по ссылке.