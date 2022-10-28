Известно, что Тритек является опытным военным и прошел службу в Ираке и Афганистане.

Важно Польша вслед за Британией заявила о готовности учить украинских военных

Сейчас Тритек командует 11-ю бронекавалерийской дивизией. Но уже совсем скоро генерал будет координировать международную подготовку украинских солдат. Он возглавит оперативное командование, которое объединит процесс подготовки Вооруженных сил Украины.

Речь идет о:

подготовке личного состава,

обучении организации логистики, медицинских учреждений,

а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.

Где будут расположены штабы

Оперативное командование учебной миссии будет базироваться в Новой Дембе в Подкарпатском воеводстве. Второй оперативный штаб будет в Германии, но только для миссий в этой стране. В Брюсселе также будет командование, но оно, скорее всего, будет выполнять задачи административного характера.

Что известно об обучении

На первом этапе миссия приступит к обучению примерно 15 000 украинских военных. Запуск обучающей миссии запланирован на ноябрь. Ее бюджет намечен на уровне 106 миллионов евро на 2 года.

Добавим, что 14 октября в Брюсселе представители стран ЕС договорились об обучающей миссии для украинских военных. Чтобы минимизировать риск ракетных ударов России по резервистам, обучение организуют в Польше, Германии, Дании и других странах.

Учения военнослужащие пройдут, среди прочего, по теме снайперского дела, разминированию, а также военной медицине.

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