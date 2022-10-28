Відомо, що Тритек є досвідченим військовим і пройшов службу в Іраку та Афганістані.

Важливо Польща слідом за Британією заявила про готовність навчати українських військових

Зараз Тритек командує 11 бронекавалерійською дивізією. Але вже зовсім скоро генерал координуватиме міжнародну підготовку українських солдатів. Він очолить оперативне командування, яке поєднає процес підготовки Збройних Сил України.

Мовиться про:

підготовку особового складу,

навчання організації логістики, медичних установ,

а також підготовку української армії на випадок застосування біологічної, хімічної чи ядерної зброї.

Де будуть розташовані штаби

Оперативне командування навчальної місії базуватиметься у Новій Дембі у Підкарпатському воєводстві. Другий оперативний штаб перебуватиме у Німеччині, але лише для місій у цій країні. У Брюсселі також буде командування, але воно, швидше за все, виконуватиме завдання адміністративного характеру.

Що відомо про навчання

На першому етапі місія візьметься за навчання приблизно 15 000 українських військових. Запуск навчальної місії заплановано на листопад. Її бюджет визначений на рівні 106 мільйонів євро на 2 роки.

Додамо, що 14 жовтня у Брюсселі представники країн ЄС домовились про навчальну місію для українських військових. Щоб мінімізувати ризик ракетних ударів Росії по резервістах, навчання організують у Польщі, Німеччині, Данії та інших країнах.

Навчання військовослужбовці пройдуть, серед іншого, на тему снайперської справи, розмінування, а також військову медицину.