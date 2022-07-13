Про відповідну ініціативу заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Під час свого візиту до України він підкреслив, що незалежність і суверенітет нашої держави безпосередньо впливає на його.

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Крім того, він зустрівся зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Під час розмови очільник міністерства оборони підкреслив прагнення того, щоб поруч з Польщею була вільна Україна. І саме з цією метою держава усіляко підтримує нашу у протистоянні з росією.

Польща хоче сприяти розмінуванню України

Маріуш Блащак під час спільної пресконференції висловився про прагнення проводити навчання українських військових у Польщі.

Саперів можна готувати, ми всі чудово знаємо, що росіяни залишили міни на окупованій українській території, тому їх треба прибрати. Ми готові навчати українських військових, щоб вони могли очистити ці території,

– підкреслив Блащак.

Він також зробив акцент на масштабах військової допомоги Україні. З його слів, наша держава отримала необхідне для протистояння росії на суму понад 700 мільйонів доларів. Мовиться також про зброю польського виробництва. Зокрема, переносні зенітні комплекси "Piorun", а також гаубиці "Krab", які так полюбились нашим військовим. А ще Польща надала нам близько 250 танків.

Німеччина оголосила масштабний пакет допомоги

Якщо ми вже заговорили про надання зброї, то буде несправедливо оминути увагою допомогу від Німеччини. Міноборони цієї держави опублікувало перелік того, що невдовзі повинні отримати українські військові.

Надати Україні таку кількість військової допомоги стало можливо завдяки коштам ініціативи федерального уряду з модернізації. Саме на неї зріс цьогорічний бюджет, і він тепер становить 2 мільярди євро. Стільки коштів виділили не просто так, а саме задля ефективної допомоги нашій державі. Сам же пакет зброї містить від патронів і протитанкових мін до реактивних систем залпового вогню та систем ППО.

А це означає, що у нас буде ще більше можливостей ефективно знищувати ворога. Додамо до цього навчання, проведені українським військовим у Польщі, й отримаємо шанс ще й швидко розмінувати території, звільнені з-під російської окупації.

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