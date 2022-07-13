До нього входить як летальна, так і нелетальна військова допомога. А надати цю допомогу стало можливим завдяки коштам ініціативи федерального уряду з модернізації.

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Бюджет на модернізацію зріс суттєво

На модернізацію у 2022 році бюджет збільшили. І він складає 2 мільярди євро. Зробили це задля того, щоб була можливість забезпечити зброєю Україну. Якщо говорити про перелік озброєння, то він пристойний. Тут усе: від патронів і протитанкових мін до реактивних систем залпового вогню та систем ППО.

Що нам надасть Німеччина

3 000 патронів Panzerfaust 3, а також 900 держаків;

14 900 протитанкових мін;

500 зенітних ракет STINGER;

2700 керованих ракет STRELA;

7 САУ Panzerhaubitzen 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проєкт з Нідерландами);

21,8 мільйона патронів до пістолета;

50 ПТРК Bunkerfäuste;

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами;

100 000 ручних гранат;

5 300 зарядів вибухової речовини;

100 000 метрів детонаційного шнура та 100 000 детонаторів;

350 000 детонаторів;

10 500 снарядів 155-міліметрових артилерійських боєприпасів;

10 гармат проти дронів*;

14 датчиків та глушників для захисту від дронів*;

100 автоматичних форсунок;

28 000 бойових касок;

15 піддонів одягу;

280 одиниць автотранспорту (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики);

100 наметів;

12 електрогенераторів;

6 піддонів матеріалу для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів;

1200 лікарняних ліжок;

18 піддонів з медикаментами, 60 хірургічних світильників

захисний одяг, хірургічні маски;

10 000 спальних мішків;

600 стрілецьких окулярів;

1 радіочастотна система;

3000 польових телефонів з 5000 бобінами польового шнура та переносним обладнанням;

1 польовий шпиталь (спільний проєкт з Естонією);

353 окуляри нічного бачення;

4 електронні пристрої захисту від дронів;

165 біноклів;

медичне приладдя (включаючи рюкзаки, аптечки);

38 лазерний далекомір;

паливо дизельне та бензинове (поточне постачання);

10 тонн AdBlue;

500 штук перев'язувальних матеріалів для зупинки кровотечі;

402 000 наборів пайків на одну особу (EPa);

Запчастини МіГ-29;

30 бронемашин.

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А ось ще один список. До нього, повідомляють у Міноборони Німеччини, увійшло те, що готуються надати Україні. Тож відповідну допомогу слід буде зачекати. Зокрема:

53 000 зенітних боєприпасів;

8 мобільних наземних РЛС і тепловізійних приладів*;

3 самохідні гаубиці Panzerhaubitzen 2000;

4 000 зенітних танкових боєприпасів;

10 (+10 опціонально) автономних надводних дронів*;

14 тягачів та 14 напівпричепів*;

2 тягачі та 4 причепи*;

43 розвідувальні дрони*;

1 високочастотний пристрій з обладнанням*;

10 захищених автомобілів*;

7 глушилки*;

8 електронних пристроїв захисту від дронів*;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування*;

65 холодильників для медикаментів;

1 пункт дезактивації транспортних засобів;

54 БТР М113 з озброєнням (системи з Данії, конверсія фінансується Німеччиною);

30 зенітних танків GEPARD, у тому числі близько 6000 зенітних боєприпасів*;

Система ППО IRIS-T SLM*;

РЛС виявлення артилерії COBRA*;

80 пікап*;

3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєзапасом;

100 000 аптечок*;

3 броньовані ремонтно-евакуаційні машини 2*.

У Міноборони підкреслили, що додаткову інформацію з міркувань безпеки не надають. Мовиться про спосіб, а також терміни постачання зброї. Ми знатимемо, що вона в Україні лиш тоді, коли вона допомагатиме ефективно знищувати ворога.

Усі пункти, позначені зірочкою, – постачання з промисловості. Їх надання нашій державі фінансується завдяки коштам тієї ж ініціативи з модернізації. Частина цієї допомоги або пов'язана з ремонтними роботами, або саме виробництво ще не завершене. Крім того, для ефективного використання певних позицій українським військовим необхідно пройти навчання, яке триває.

Додамо, що напередодні міністр оборони України Олексій Резніков мав нагоду поспілкуватись зі своєю колегою з Німеччини Крістіне Ламбрехт. Він підкреслив, що на нашу державу очікують "гарні новини".

Міністр також подякував німецьким партнерам. Він акцентував на непохитній відданості підтримці України у протистоянні російській агресії. А зброя, яку нам надасть Німеччина, переконаний Резніков, зміцнить нашу обороноздатність.

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