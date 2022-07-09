Незадоволення черговим пакетом збройної допомоги висловили у посольстві росії у США. Так, тій самій соціальній мережі, яку в країні-агресорці вважають екстремістською.

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росіяни звинувачують США у затягуванні конфлікту

Передовсім зауважимо, що в Україні ніякий не конфлікт. Тож уже ця теза починає викликати запеклу лють. Але, ясна річ, на цьому росіяни не обмежились. Вони ще й вирішили вкотре звинуватити США. Мовляв, таким чином країна прагне не припинити протистояння, а навпаки затягнути його.

Звернули увагу на заяву Пентагону про майбутнє відправлення на Україну ще чотирьох РСЗВ HIMARS. За цим рішенням стоїть нестримне бажання Вашингтона затягнути конфлікт за будь-яку ціну,

– прокоментували у посольстві росії.

Але і це ще не все. Також окупанти вирішили не забути про тезу, яку вони використовують упродовж восьми років. Мовиться про те, що українці обстрілюють мирне населення. А, як виявляється, з допомогою HIMARS наші військові б'ють не по ворожих складах, а займаються "знищенням міст Донбасу".

Насправді тут і коментувати нічого не потрібно. Здобутки ЗСУ кажуть самі за себе. Упродовж останніх днів надходить надзвичайно багато інформації, яка стосується саме ліквідованих складів ворога. І більшість із цих цілей вдається знищити саме завдяки системам HIMARS, а також високоточним боєприпасам.

Нагадаємо вам, до слова, що ж входить у новий пакет військової допомоги від США. Відразу ж обмовимось, що його загальна вартість – 400 мільйонів доларів. Рівно у стільки оцінюють усе те озброєння, яке невдовзі відправлять до України. А мовиться про:

4 високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS.

Додаткові боєприпаси для HIMARS.

3 тактичні машини для евакуації техніки.

155-міліметрові артилерійські боєприпаси.

Підривні боєприпаси.

Контрбатарейні системи.

Запчастини та інше обладнання.

Зауважимо, що за минулі два тижні США виділили військової допомоги у розмірі 2,2 мільярда доларів. А загалом від початку каденції Джо Байдена наша держава отримала близько 8 мільярдів доларів, спрямованих на безпекову допомогу.

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