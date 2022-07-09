Недовольство очередным пакетом вооруженной помощи выразили в посольстве россии в США. Да, в той же социальной сети, которую в стране-агрессорке считают экстремистской.

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россияне обвиняют США в затягивании конфликта

Прежде всего, заметим, что в Украине никакой не конфликт. Поэтому этот тезис начинает вызывать ожесточенную ярость. Но, конечно, на этом россияне не ограничились. Они еще и решили еще раз обвинить США. Мол, таким образом страна стремится не прекратить противостояние, а наоборот затянуть его.

Обратили внимание на заявление Пентагона о предстоящей отправке в Украину еще четырех РСЗО HIMARS. За этим решением стоит безудержное желание Вашингтона затянуть конфликт любой ценой,

– прокомментировали в посольстве россии.

Но это еще не все. Также оккупанты решили не забыть о тезисе, который они используют на протяжении восьми лет. Речь идет о том, что украинцы обстреливают мирное население. А, как оказывается, с помощью HIMARS наши военные бьют не по вражеским складам, а занимаются "уничтожением городов Донбасса".

На самом деле, здесь и комментировать ничего не нужно. Достижения ВСУ говорят сами за себя. За последние дни поступает очень много информации, касающейся именно ликвидированных складов врага. И большинство из этих целей удается уничтожить именно благодаря системам HIMARS, а также высокоточным боеприпасам.

Напомним вам, к слову, что же входит в новый пакет военной помощи от США. Сразу же оговоримся, что его общая стоимость – 400 миллионов долларов. Ровно во столько оценивают все вооружение, которое вскоре отправят в Украину. А говорится о:

4 высокомобильных артиллерийских ракетных системах HIMARS.

Дополнительных боеприпасах для HIMARS.

3 тактических машинах для эвакуации техники.

155-миллиметровых артиллерийских боеприпасах.

Подрывных боеприпасах.

Контрбатарейных системах.

Запчастях и другом оборудовании.

Заметим, что за прошедшие две недели США выделили военную помощь в размере 2,2 миллиарда долларов. В целом же с начала каденции Джо Байдена наше государство получило около 8 миллиардов долларов, направленных на безопасность.

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