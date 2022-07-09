Президент США уже подписал указ о выделении дополнительных 400 миллионов долларов на столь необходимую нам военную помощь. Текст постановления уже был обнародован на сайте Белого Дома. Впоследствии в Пентагоне рассказали подробно, что будет в новом пакете поддержки.

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Вооружение для Украины уже изымается из складов

Глава штатов указал не только сумму поддержки, но и указал, кому предоставляет полномочия распоряжаться ею – госсекретарю страны. Он делегировал свои уважения в соответствии с законодательством.

400 миллионов долларов США на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку. Чтобы оказать помощь Украине и принять решения, необходимые для поступления этого пакета поддержки,

– написал Джозеф Байден.

В Министерстве обороны страны отметили, что речь не идет о передаче средств для закупки оборудования. Это цена оружия, которое сейчас изымается из военных складов США. Это уже 15 такое изъятие для поддержки Украины с августа 2021 года.

Сколько всего США выделили в поддержку Украины

В Пентагоне также подвели итоги военной помощи, которую уже предоставили защитникам Украины. Всего за две недели она уже достигла 2,2 миллиарда долларов. В целом с начала правления администрации Байдена это государство выделило примерно 8 миллиардов долларов на помощь нашим воинам.

Следует заметить, что речь идет не только о помощи оружием. Также оплачивают учения, необходимые для работы наших военных с оснащением стран НАТО.

Что предусматривает помощь Соединенных Штатов:

Более 1 400 зенитных комплексов Stinger;

Более 6 500 противотанковых систем Javelin;

Более 20 тысяч других противотанковых систем;

Более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade;

126 единиц 155-миллиметровых гаубиц и до 411 тысяч артиллерийских снарядов к ним;

36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

2 национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS – сообщили впервые;

126 тактических машин для буксировки 155-миллиметровых гаубиц – сообщили впервые;

22 тактических транспортных средства для восстановления оборудования;

12 ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности и боеприпасов;

Беспилотные авиационные системы Puma;

Беспилотные корабли береговой охраны;

20 вертолетов Ми-17;

Контрбатарейные системы;

Сотни бронированных многоцелевых колесных машин высокой мобильности;

200 бронетранспортеров M113;

Более 10 тысяч гранатометов и стрелкового оружия;

Более 59 миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;

75 тысяч комплектов бронежилетов и шлемов;

121 тактический беспилотный авиационный комплекс Phoenix Ghost;

Ракетные системы с лазерной наводкой;

26 противоартиллерийских радиолокационных систем;

4 противоминометных радара;

4 радиолокационные системы воздушного наблюдения;

2 системы береговой обороны "Гарпун";

18 прибрежных и речных патрульных катеров;

Противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore;

Взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и взрывное оборудование для уборки помех;

Тактические защищенные системы связи;

Тысячи приборов ночного видения, тепловизионных систем, оптики, лазерных дальномеров;

Услуги коммерческих спутниковых изображений;

Защитное снаряжение для обезвреживания взрывоопасных предметов;

Химическое, биологическое, радиологическое, ядерное защитное оборудование;

Медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи;

Оборудование радиоэлектронных помех;

Полевое оборудование и запасные части;

Финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Кстати – Британия тоже предоставляет новое ведущее вооружение: смотрите видео