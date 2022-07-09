Президент США вже підписав указ про виділення додаткових 400 мільйонів доларів на таку потрібну нам військову допомогу. Текст ухвали вже оприлюднили на сайті Білого Дому. Згодом у Пентагоні розповіли детально, що буде в новому пакеті підтримки.

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Озброєння для України вже вилучають зі складів

Очільник штатів вказав не лише суму підтримки, а й вказав, кому надає повноваження розпоряджатися нею – держсекретарю країни. Він делегував свої поважання відповідно до законодавства.

400 мільйонів доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку. Щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, які необхідні для надходження цього пакету підтримки,

– написав Джозеф Байден.

У Міністерстві оборони країни зазначили, що мовиться не про передачу коштів для закупівлі оснащення. Це сума, в яку оцінюють зброю, що зараз вилучається з військових складів США. Це вже 15 таке вилучення для підтримки України від серпня 2021 року.

Скільки загалом США виділили на підтримку України

У Пентагоні також підбили підсумки військової допомоги, яку вже надали захисникам України. Лише за два тижні вона вже сягнула 2,2 мільярда доларів Загалом від початку правління адміністрації Байдена ця держава виділила приблизно 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу нашим воїнам.

Слід зауважити, що мовиться не лише про допомогу зброєю. Також оплачують навчання, які необхідні для роботи наших військових із оснащенням країн НАТО.

Що передбачає безпекова допомога Сполучених Штатів:

Понад 1 400 зенітних комплексів Stinger;

Понад 6 500 протитанкових систем Javelin;

Понад 20 тисяч інших протитанкових систем;

Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 одиниць 155-міліметрових гаубиць і до 411 тисяч артилерійських снарядів до них;

36 тисяч 105-міліметрових артилерійських снарядів;

2 національні вдосконалені зенітно-ракетні системи NASAMS – повідомили вперше;

126 тактичних машин для буксирування 155-міліметрових гаубиць – повідомили вперше;

22 тактичних транспортних засоби для відновлення обладнання;

12 ракетно-артилерійських систем високої мобільності та боєприпасів;

Безпілотні авіаційні системи Puma;

Безпілотні кораблі берегової оборони;

20 вертольотів Мі-17;

Контрбатарейні системи;

Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;

200 бронетранспортерів M113;

Понад 10 тисяч гранатометів і стрілецької зброї;

Понад 59 мільйонів боєприпасів до стрілецької зброї;

75 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичний безпілотний авіаційний комплекс Phoenix Ghost;

Ракетні системи з лазерним наведенням;

26 протиартилерійських радіолокаційних систем;

4 протимінометні радари;

4 радіолокаційні системи повітряного спостереження;

2 системи берегової оборони "Гарпун";

18 прибережних та річкових патрульних катерів;

Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

Вибухові речовини C-4, підривні боєприпаси та підривне обладнання для прибирання перешкод;

Тактичні захищені системи зв'язку;

Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики, лазерних далекомірів;

Послуги комерційних супутникових зображень;

Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

Медичне приладдя, включаючи аптечки першої допомоги;

Обладнання радіоелектронних перешкод;

Польове обладнання та запасні частини;

Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

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