Відповідну заяву президент України зробив ввечері 8 липня. Це трапилось у той же день, коли Штати оголосили про допомогу.

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Зеленський звернувся до Байдена

Щиро вдячний президенту США Джо Байдену та американському народові за продовження дієвої підтримки України в протидії агресії росії,

– зауважив Зеленський.

Президент України додав, що чергові HIMARS та 155-міліметрові снаряди – першорядні потреби ЗСУ.

"Саме це допомагає тиснути на ворога. Цінуємо лідерську підтримку США! Разом ідемо до перемоги!", – підсумував Зеленський.

Коротко про новий пакет допомоги від США

8 липня журналіст Джек Детч повідомив, що адміністрація Байдена розгортає ще один пакет озброєнь для України вартістю 400 мільйонів доларів.

Нова допомога Сполучених Штатів включатиме 4 нові системи HIMARS.

Варто пригадати, що Україна вже отримала від США 8 таких систем.

Ба більше, щоб зробити постачання HIMARS ефективним, Штати провели навчання серед українських військових. Понад 100 українських бійців навчили користуватись новою зброєю.

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