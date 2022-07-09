Соответствующее заявление президент Украины сделал вечером 8 июля. Это случилось в тот же день, когда Штаты объявили о помощи.
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Зеленский обратился к Байдену
Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии россии,
– заметил Зеленский.
Президент Украины добавил, что очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – первостепенные нужды ВСУ.
"Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе!", – подытожил Зеленский.
Коротко о новом пакете помощи от США
- 8 июля журналист Джек Детч сообщил, что администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов.
- Новая помощь Соединенных Штатов будет включать 4 новые системы HIMARS.
- Стоит вспомнить, что Украина уже получила от США 8 таких систем.
- Более того, чтобы сделать поставки HIMARS эффективными, Штаты провели учения среди украинских военных. Более 100 украинских бойцов научили пользоваться новым оружием.
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