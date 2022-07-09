Соответствующее заявление президент Украины сделал вечером 8 июля. Это случилось в тот же день, когда Штаты объявили о помощи.

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Зеленский обратился к Байдену

Искренне благодарен президенту США Джо Байдену и американскому народу за продолжение действенной поддержки Украины в противодействии агрессии россии,

– заметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что очередные HIMARS и 155-миллиметровые снаряды – первостепенные нужды ВСУ.

"Именно это помогает давить на врага. Ценим лидерскую поддержку США! Вместе идем к победе!", – подытожил Зеленский.

Коротко о новом пакете помощи от США

8 июля журналист Джек Детч сообщил, что администрация Байдена разворачивает еще один пакет вооружений для Украины стоимостью 400 миллионов долларов.

Новая помощь Соединенных Штатов будет включать 4 новые системы HIMARS.

Стоит вспомнить, что Украина уже получила от США 8 таких систем.

Более того, чтобы сделать поставки HIMARS эффективными, Штаты провели учения среди украинских военных. Более 100 украинских бойцов научили пользоваться новым оружием.

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