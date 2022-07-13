В него входит как летальная, так и нелетальная военная помощь. А оказать эту помощь стало возможно благодаря средствам инициативы федерального правительства по модернизации.

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Бюджет на модернизацию вырос существенно

На модернизацию в 2022 году бюджет увеличили. И он составляет 2 миллиарда евро. Сделали это, чтобы была возможность обеспечить оружием Украину. Если говорить о перечне вооружения, то он порядочный. Здесь все: от патронов и противотанковых мин до реактивных систем залпового огня и систем ПВО.

Что нам предоставит Германия

3 000 патронов Panzerfaust 3, а также 900 черенков;

14 900 противотанковых мин;

500 зенитных ракет STINGER;

2700 управляемых ракет STRELA;

7 САУ Panzerhaubitzen 2000, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами);

21,8 миллиона патронов к пистолету;

50 ПТРК Bunkerfäuste;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100000 ручных гранат;

5300 зарядов взрывчатого вещества;

100 000 метров детонационного шнура и 100 000 детонаторов;

350 000 детонаторов;

10500 снарядов 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов;

10 орудий против дронов;

14 датчиков и глушителей для защиты от дронов;

100 автоматических форсунок;

28 000 боевых касок;

15 поддонов одежды;

280 единиц автотранспорта (грузовики, микроавтобусы, внедорожники);

100 палаток;

12 электрогенераторов;

6 поддонов материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 поддонов с медикаментами, 60 хирургических светильников

защитная одежда, хирургические маски;

10 000 спальных мешков;

600 стрелковых очков;

1 радиочастотная система;

3000 полевых телефонов с 5000 бобинами полевого шнура и переносным оборудованием;

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 очка ночного видения;

4 электронные устройства защиты от дронов;

165 биноклей;

медицинские принадлежности (включая рюкзаки, аптечки);

38 лазерный дальномер;

топливо дизельное и бензиновое (текущее снабжение);

10 тонн AdBlue;

500 штук перевязочных материалов для остановки кровотечения;

402 000 наборов пайков на одного человека (EPa);

Запчасти МиГ-29;

30 бронемашин.

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А вот еще один перечень. В него, сообщают в Минобороны Германии, вошло то, что готовятся предоставить Украине. Так что соответствующую помощь следует подождать. В частности:

53 000 зенитных боеприпасов;

8 мобильных наземных РЛС и тепловизионных приборов;

3 самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000;

4000 зенитных танковых боеприпасов;

10 (+10 опционально) автономных надводных дронов*;

14 тягачей и 14 полуприцепов;

2 тягача и 4 прицепа;

43 разведывательные дроны;

1 высокочастотное устройство с оборудованием;

10 защищенных автомобилей*;

7 глушилок*;

8 электронных устройств защиты от дронов*;

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных устройства разминирования*;

65 холодильников для медикаментов;

1 пункт дезактивации транспортных средств;

54 БТР М113 с вооружением (системы из Дании, конверсия финансируется Германией);

30 зенитных танков GEPARD, в том числе около 6000 зенитных боеприпасов*;

Система ПВО IRIS-T SLM;

РЛС обнаружения артиллерии COBRA;

80 пикапов*;

3 реактивные системы залпового огня MARS с боезапасом;

100 000 аптечек;

3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины 2*.

В Минобороны подчеркнули, что дополнительную информацию по соображениям безопасности не предоставляют. Речь идет о способе, а также сроках поставки оружия. Мы будем знать, что она в Украине только тогда, когда она будет помогать эффективно уничтожать врага.

Все пункты, отмеченные звездочкой, – снабжение промышленности. Их предоставление нашему государству финансируется благодаря средствам той же инициативы по модернизации. Часть этой помощи либо связана с ремонтными работами, либо само производство еще не завершено. Кроме того, для эффективного использования определенных позиций украинским военным необходимо пройти продолжающееся обучение.

Добавим, что накануне у министра обороны Украины Алексея Резникова была возможность пообщаться со своей коллегой из Германии Кристине Ламбрехт. Он подчеркнул, что наше государство ожидают "хорошие новости".

Министр также поблагодарил немецких партнеров. Он акцентировал внимание на непреклонной преданности поддержке Украины в противостоянии российской агрессии. А оружие, которое нам предоставит Германия, убежден Резников, укрепит нашу обороноспособность.

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