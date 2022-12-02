Про це повідомив міністр економіки та промисловості Нікола Стоянов. За його словами, ЗСУ отримають цю допомогу за результатами рішення, яке ухвалив парламент.

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Болгарія і надалі буде підтримувати Україну

Міністр зазначив, що країна буде надавати допомогу Україні. Але танки – ні. Він вважає, що йдеться про стрілецьку зброю і деякі боєприпаси.

Ми допомагаємо тим, чим можемо собі дозволити допомогти на даний момент, щоб болгарські громадяни не хвилювалися,

– сказав Стоянов.

Болгарський міністр додав, що військова допомога Україні не вплине на боєздатність армії Болгарії. Окрім цього, рішення ще мають затвердити Народні збори.

Країна бере участь у місії ЄС

На виконання рішення Народних Зборів від 3 листопада 2022 року Міноборони внесло пропозицію про надання військової та військово-технічної підтримки Україні та внесок Болгарії до місії Європейського Союзу з надання допомоги України.

У рамках мандата місії пропонується щороку проходити підготовку бойових медиків Збройних Сил України в Республіці Болгарія.

Що відомо про тренувальну місію ЄС