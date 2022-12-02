Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зауважив, що сьогодні зустрівся із міністеркою оборони Іспанії – Маргаритою Роблес в Одесі.
Увага Сили ППО знищують приблизно 80% ворожих цілей, – Залужний
"Іспанія вже надала наші перші Hawk", – зазначив Резніков.
Він також повідомив, що разом із міністеркою вони вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі.
Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців,
– додав міністр оборони.
Коротко про переваги ППО Hawk
Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність для того, аби перекрити певні ділянки.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму стилі відреагував на новини щодо постачання Україні ППО Hawk.