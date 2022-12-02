Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков. Він зауважив, що сьогодні зустрівся із міністеркою оборони Іспанії – Маргаритою Роблес в Одесі.

Увага Сили ППО знищують приблизно 80% ворожих цілей, – Залужний

"Іспанія вже надала наші перші Hawk", – зазначив Резніков.

Він також повідомив, що разом із міністеркою вони вшанували пам'ять героїв, які полягли в боях за Україну та відвідали наших воїнів у госпіталі.

Іспанія підтримує Україну: гуманітарна та безпекова допомога продовжуватиметься. У Іспанії тренуватимуть більше наших бійців,

– додав міністр оборони.

Hosted #DefMin Margarita Robles in Odesa. We honored the memory of heroes who died in battles for and visited our soldiers in a hospital. stands with : humanitarian&security assistance will continue.

More of our soldiers will train in

Our 1st Hawks are provided by pic.twitter.com/Nm02iW9oFb — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 2, 2022

Коротко про переваги ППО Hawk

Цей засіб ППО – ЗРК минулого покоління, однак у 2020 році він пройшов модернізацію НАТО. Тому, хоч цей комплекс і виглядає старомодно, насправді ж він ефективно виконує свої завдання.

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ППО Hawk – має більш-менш потрібну дальність для того, аби перекрити певні ділянки.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму стилі відреагував на новини щодо постачання Україні ППО Hawk.