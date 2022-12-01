Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на спільному брифінгу у Києві з українським колегою Олексієм Резніковим.

Увага У посольстві США у Мадриді теж знайшли конверт з вибухівкою

Глава іспанського оборонного відомства заявила, що на цей час відомо про 5 відповідних посилок (разом із конвертом, який відправили у посольство США, їх уже 6) і поліція розслідує ці інциденти.

Але я хочу сказати, що жодна з подібних дій не змінить чіткого рішення Іспанії продовжувати підтримувати Україну у захисті її територіальної цілісності та суверенітету, тому що ми маємо чітке розуміння, що Україна зараз бореться за справедливість,

– сказала Роблес.

Актуально про конверти з вибухівкою в Іспанії

У посольстві США виявлено шостий пакет із вибухівкою. Джерела журналістів в уряді повідомляють, що територію вже оточено, і шостий артефакт має характеристики, аналогічні до попередніх.

Найцікавішим для слідства є те, що всі посилки могли бути відправлені з Іспанії.

У всіх них була невелика кількість вибухівки, що могло призвести не до вибуху, а до займання.

Важливо! Терор з конвертами почався 30 листопада. Тоді у посольстві України в Іспанії пролунав вибух. За попередніми даними, у пакунку, призначеному главі дипустанови, були піротехнічні елементи. Однак глава посольства не встиг отримати небезпечну посилку, її передали працівнику, що був відповідальним за охорону об'єкта.

Варте уваги – що відомо про конвертний терор в Іспанії: дивіться відео