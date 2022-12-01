Об этом заявила министерша обороны Испании Маргарита Роблес на совместном брифинге в Киеве с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Внимание В посольстве США в Мадриде тоже нашли конверт со взрывчаткой

Глава испанского оборонного ведомства заявила, что в настоящее время известно о 5 соответствующих посылках (вместе с конвертом, который отправили в посольство США, их уже 6) и полиция расследует эти инциденты.

Но я хочу сказать, что ни одно из подобных действий не изменит четкого решения Испании продолжать поддерживать Украину в защите ее территориальной целостности и суверенитета, потому что у нас есть четкое понимание, что Украина сейчас борется за справедливость,

– сказала Роблес.

Актуально о конвертах со взрывчаткой в Испании

В посольстве США обнаружен шестой пакет со взрывчаткой. Источники журналистов в правительстве сообщают, что территория уже оцеплена, и шестой артефакт имеет характеристики, аналогичные предыдущим.

Самое интересное для следствия то, что все посылки могли быть отправлены из Испании.

Во всех них было небольшое количество взрывчатки, что могло привести не к взрыву, а к возгоранию.

Важно! Террор с конвертами начался 30 ноября. Тогда в посольстве Украины в Испании раздался взрыв. По предварительным данным, в пакете, назначенном главе дипучреждения, были пиротехнические элементы. Однако глава посольства не успел получить опасную посылку, ее передали работнику, ответственному за охрану объекта.

Достойно внимания – что известно о конвертном терроре в Испании: смотрите видео