Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев рассказал, что хоть сначала сообщалось о письме, взрывчатка находилась в пакете, значительно большем, чем письмо с документами. А адресовался он лично ему.

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Пострадал работник посольства

Однако до конечного адресата он так и не дошел, поскольку вызвал подозрения у секретарши посла. Дело в том, что:

на нем не было обратного адреса,

он не казался похожим на почту, которая адресуется дипломатам.

Она передала подозрительную "почту" другому сотруднику, ответственному, среди прочего, за охрану посольства.

В пакете оказалась коробка, так что у коменданта появились подозрения и он сам – чтобы никого не было рядом – вышел с этой "почтой" во двор перед тем, как ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв,

– рассказал Сергей Погорельцев.

Однако, несмотря на то, что коробка в момент взрыва не была в руках коменданта, сам взрыв повредил мужчине руки. Также он получил контузию. К счастью, несмотря на ранения, мужчина смог дойти до медпункта самостоятельно. Он госпитализирован, ему предоставляется необходимая медицинская помощь, а жизни ничего не угрожает.



Пакет со взрывчаткой / Фото посольства

Серьезных последствий взрыва удалось избежать благодаря персоналу дипучреждения

Сергей Погорельцев подчеркнул, что, несмотря на небольшой размер взрывчатки, последствия могли быть значительно серьезнее, если бы не осторожность его подчиненных.

Я прежде всего хочу отметить сотрудников посольства, потому что если бы не их профессиональные действия, последствия были бы значительно серьезнее,

– подчеркнул он.

Пока неизвестно, кто мог отправить взрывчатку в посольство Украины, однако по информации СМИ, Национальный суд взял на себя расследование взрыва, а испанские власти обещают приложить все усилия для расследования. Также свою поддержку выразил и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

В МИД Украины отреагировали на взрыв

На взрыв отреагировал и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Также министр обратился к испанскому коллеге с просьбой срочного расследования нападения на украинское дипучреждение.

Отдельно министр иностранных дел подчеркнул, что кто бы ни стоял за организацией взрыва, им не удастся запугать украинских дипломатов и остановить работу по противодействию российской агрессии.

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