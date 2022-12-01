Об этом 1 декабря сообщили местные СМИ. Этот пакет походил на 5 писем-бомб, отправленных в адрес посольства Украины в Испании и другие объекты в стране.
Важно Конверты со взрывчаткой послали премьеру Испании и в Минобороны
Верховный суд Испании, специализирующийся на терроризме, уже начал расследование. А источник, близкий к расследованию, сообщил Reuters, что конверты, присылаемые террористами, схожи между собой. Их уже получили:
- в офисе премьер-министра Испании,
- в посольстве Украины в Испании,
- авиабаза и компания по производству оружия, передаваемая Украине.
Источник также сообщил, что эти пакеты содержали рассыпчатый порох с механизмом электрического зажигания, заставлявший порох гореть, а не взрываться.