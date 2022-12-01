Связаны ли между собой массовые атаки в Испании

30 ноября в Мадриде на территории посольства Украины в Испании произошел взрыв. Опасное устройство было спрятано в письме-бандероли и пришло на адрес посла Украины – господина Погорельцева. Письмо не имело обратного адреса и показалось сотруднику посольства подозрительным – тот вышел с ним на улицу и попытался там проверить опасную корреспонденцию.

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Бдительность и быстрота реакции спасли человеку здоровье или даже жизнь. Взрыв не причинил существенного вреда, однако поднял немало вопросов. Уже через час министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в спецэфире рассказал о теракте и его последствиях, а также заявил, что все украинские дипломаты и дипломатические представительства Украины усилят меры безопасности. Не осталась в стороне и полиция Испании – они расследуют преступление как теракт и усилили меры безопасности. Их примеру следуют и другие страны Евросоюза.



Посылка со взрывчаткой в украинском посольстве / фото ЕП

Мы знаем террористические методы страны-агрессора и готовы к любым чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть. Я уверен, что в течение короткого времени испанские власти после расследования предоставит нам подробности о тех, кто ответственен за этот акт,

– заявил посол Украины в Испании Сергей Погорельцев в интервью каналу RTVE 24.

Вечером стало известно, что атака против украинских дипломатов в Мадриде была не единственной. В тот же день пакет с, вероятно, взрывным устройством получила в Сарагосе испанская компания Instalaza.

Почему под ударом оказалась именно компания Instalaza Компания из Сарагосы с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из тех испанских компаний, которая производит оружие, которое правительство посылает Украине для защиты от российского вторжения. В частности,



Источники сообщили испанскому агентству Colpisa, что в компании Instalaza отдавали себе отчет, что производитель оказался в центре внимания еще весной 2022 года. Министр обороны Испании Маргарета Роблес объявила, что Киев получит 1 370 гранатометов типа C-90 и Alcotan, которые производит Instalaza, а также партию ручных пулеметов и 700 000 патронов разного калибра в рамках одной из первых партий помощи для ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Тогда в испанских СМИ широко освещали десятки случаев, когда военнослужащие ВСУ подбивали российскую технику из гранатометов С-90. Компания из Сарагосы с 1943 года занимается проектированием и производством военного пехотного снаряжения. Это одна из тех испанских компаний, которая производит оружие, которое правительство посылает Украине для защиты от российского вторжения. В частности, Instalaza производит противотанковые гранатометы, используемые украинской армией в войне с Россией.Источники сообщили испанскому агентству Colpisa, что в компании Instalaza отдавали себе отчет, что производитель оказался в центре внимания еще весной 2022 года.гранатометов типа C-90 и Alcotan, которые производит Instalaza, а также партию ручных пулеметов и 700 000 патронов разного калибра в рамках одной из первых партий помощи для ВСУ после начала полномасштабного вторжения. Тогда в испанских СМИ широко освещали десятки случаев, когда военнослужащие ВСУ подбивали российскую технику из гранатометов С-90.

Кроме того, пакет со взрывным устройством обнаружили на военной авиабазе Минобороны Торрехон в пригороде Мадрида, именно оттуда Испания посылает самолетами военную и гуманитарную помощь Украине. Рентген подтвердил, что в письме – взрывчатка.

Утром в четверг, 1 декабря, испанская пресса сообщила о новых письмах со взрывчаткой, отправленных в Минобороны и в офис премьер-министра страны Педро Санчеса. Впоследствии полиция сообщила, что письмо премьеру перехватили еще 24 ноября, что исключает версию об имитаторах теракта (как когда-то было с Унабомбером – начинателем жанра почтового терроризма).

Что следует знать об Унабомбере Унабомбер или Теодор Качинский – один из самых известных террористов 20 века, он до сих пор жив и отбывает пожизненный срок. Именно он популяризировал такой вид терроризма, как отправка писем со взрывчаткой. Качинский был одиночкой, в его голове была странная каша из левых идей и нового прочтения луддизма. У него было собственное утопическое представление о мире. Кстати, коллега Унабомбера



Унабомбер совершил около 30 терактов и убил 3 человек, 23 жертвам писем со взрывчаткой удалось выжить. Террорист 20 лет держал США в ужасе и удачная охота на него стала одной из самых успешных операций в истории ФБР. Опасный террорист стал медийной звездой и мемом, у него было и, к сожалению, еще остается много последователей в мире, а также имитаторов.



Теодор Качинский / фото Britannica Унабомбер или Теодор Качинский – один из самых известных террористов 20 века, он до сих пор жив и отбывает пожизненный срок. Именно он популяризировал такой вид терроризма, как отправка писем со взрывчаткой. Качинский был одиночкой, в его голове была странная каша из левых идей и нового прочтения луддизма. У него было собственное утопическое представление о мире. Кстати, коллега Унабомбера "луцкий террорист" Максим Кривош , наверное, назвал бы это "Антисистемой".Унабомбер совершил около 30 терактов и убил 3 человек, 23 жертвам писем со взрывчаткой удалось выжить. Террорист 20 лет держал США в ужасе и удачная охота на него стала одной из самых успешных операций в истории ФБР. Опасный террорист стал медийной звездой и мемом, у него было и, к сожалению, еще остается много последователей в мире, а также имитаторов.Теодор Качинский / фото Britannica

Почему именно Испания

Сейчас есть 5 эпизодов с письмами-взрывчатками. Все они складываются в один пазл и не оставляют пространства для трактовки.

Обратите внимание! Только накануне правительство королевства объявило о расширении программы военной помощи Украине и предоставлении ВСУ средств ПВО, в частности ЗРК Hawk. Испания является последовательным союзником Украины и делает немало для помощи в отражении агрессии.



Кроме гуманитарной, финансовой и военной помощи, это также и обучение украинских военных. В ноябре в Толедо заработал центр по подготовке бойцов ВСУ по стандартам НАТО, в планах – обучение 2 400 украинцев в год.

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Целью террора является устрашение. И если украинцев России запугать не удалось, они решили зайти с другой стороны и попытаться запугать союзников Украины. Но избрали для этого именно Испанию.

Выбор Испании не случайный. Эта страна является издавна излюбленным местом локализации российского криминала и спецслужб. Именно здесь осело немало "воров в законе", большинство из которых – агентура российского ФСБ. Здесь они "отмывали" грязные деньги для себя и спецслужб, скупали активы и недвижимость, заводили нужные связи и устанавливали контроль над наркотрафиком, каналами торговли людьми и оружием, а еще – работали как террористы на аутсорсе.

Начиная с 90-х годов Испания была хабом для русских террористов. В 2010-х испанские власти решились прикрыть эту "лавочку", чем с переменным успехом занимается и сейчас (многие "авторитеты" оказались за решеткой и лишились своих денег). Кстати, значительную роль в раскрытии российской сети сыграл Сергей Скрипаль. Благодаря расследованию The New York Times стало известно, что его завербовали испанские спецслужбы, а он за небольшие деньги сдал им многих агентов Москвы.

Обратите внимание! Еще одним немаловажным моментом является любовь испанских экстремистов к России. Эти связи известны еще со времен гражданской войны в Испании. КГБ был одним из спонсоров террористов ЕТА, а после деградации баскских боевиков и маргинализации их структур уже российские спецслужбы не разрывали связей с местными анархистами и левыми, которых в Испании предостаточно.



Последние, кстати, стали частыми гостями на Донбассе и воевали в рядах террористов. Некоторые из них в настоящее время в испанской тюрьме, однако, многие симпатики России остаются на свободе.





Группировка ETA / фото AP

Давнее предупреждение Почему Евросоюз должен окончательно очистить себя от России и ее "туристов"

Значительную роль в пропаганде российского терроризма сыграл канал Russia Today . Его испаноязычное подразделение является одним из самых мощных из всей сети российских гибридных влияний, и хотя с началом российского вторжения Russia Today и подобные российские ресурсы в Испании были заблокированы, у России до сих пор остается немало поклонников в Испании.

Также в Испании немало россиян, любящих Россию на расстоянии. Именно они разрисовывают Z-свастикой соборы в Барселоне, атакуют украинских беженцев в соцсетях и офлайне. Неформальным их лидером является пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, ожидающий сейчас экстрадиции в Украину.

Террор и терроризм на службе России

Европа с начала российского вторжения демонстрирует единство и решительность в помощи Украине, а Испания – важный хаб в этом процессе. Естественно, России это очень не нравится. Более того, в России уже давно паника из-за постоянных поражений как на поле боя, так и на дипломатических фронтах.

Важно Какие последствия будет иметь признание России страной-спонсором терроризма

Одним из них стало признание России государством, являющимся спонсором терроризма. Сначала на уровне НАТО, а затем – на уровне Евросоюза. Европарламент одобрил соответствующую резолюцию и настоятельно рекомендовал странам-членам ЕС имплементировать соответствующие решения в собственное законодательство и создать условия для усиления изоляции России, а также создать действенные механизмы конфискации российских активов и превращения их в репарации, а также наказания России за военные преступления и терроризм.

Именно терроризм, ведь это – один из самых любимых инструментов России. Терроризм называют оружием слабых и последним аргументом.

Долгое время мир закрывал глаза на господствующие в самой России террористические практики. Геноцид чеченского народа, который развязала Москва, долго казался чем-то далеким, как и "рязанский сахар", политические убийства политиков и журналистов считались внутренними делами России.

Иногда мир вяло реагировал, но на создание "списков Магницкого" Россия отвечала новыми скидками на энергоносители для Европы, местами в наблюдательных советах для европейских политиков на пенсии и построением новых "потоков". А еще – терактами уже на территории ЕС. Среди них – убийство Александра Литвиненко будущим депутатом российского парламента, дерзкое и одновременно идиотское покушение на Скрипалей, попытка государственного переворота в Черногории, диверсии на складах в Словакии, политические убийства в Германии.

Список русских терактов можно продолжать до бесконечности. Ничего не изменили инспирированная Россией авиакатастрофа самолета с польской элитой на борту и убийство 298 человек рейса MH17. Даже после этого Россия оставалась для мира "респектабельным партнером".

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Только на 9 месяц открытого вторжения России в Украину Европарламент наконец-то определился и сделал однозначный выбор. Теперь российский терроризм Европа толерировать не будет.

Через несколько минут после того, как Европарламент 23 ноября признал очевидное, Россия подтвердила, что является террористом и совершила массированную атаку на украинскую гражданскую инфраструктуру. На следующий день письмо со взрывчаткой поступило на адрес премьера Санчеса. Интересно, назвал бы господин Киселев это совпадением?

Расследование продолжается

Говорить о конкретных виновниках пока рано – полиция ведет расследование, задействовано немало ресурсов и все понимают, что это вопрос национальной безопасности, даже больше – безопасности всего ЕС.

Спецслужбы должны выяснить, что это было: диверсия российских спецслужб или выходка "полезных идиотов". Пока масштаб акции указывает на первый вариант, а ее исполнение – на второй. Однако, детали теракта разоблаченных российских агентов "Петрова и Боширова" указывают на то, что идиотизм как фактор работы россиян никогда нельзя исключать.

Также не исключается, что террористы не преследовали цель убивать, а только хотели запугать Испанию и ЕС. Впрочем, это вовсе не исключает того факта, что следующим шагом не станет нечто более ужасное.

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Россия уже доказала, что не остановится ни перед чем. Российские власти в своем воображении уже давно воюют не с Украиной, а с НАТО. А это значит, что европейцы (не только испанцы) должны быть внимательными и готовиться ко всем сценариям. Просто напомним, что большинство стран ЕС до сих пор выдают россиянам шенгенские визы, а сотни тысяч россиян до сих пор имеют вид на жительство в Европе.

Подробности о взрыве в посольстве Украины в Испании: смотрите видео