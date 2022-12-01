Журналисты сообщили, что еще одно письмо со взрывчаткой в Испании получило производитель оружия. Произошло это в среду вечером, через несколько часов после того, как подобное устройство взорвалось в посольстве Украины в Мадриде.

Читайте также Не следует искать компромиссов между Киевом и Москвой, – Зеленский просит Израиль предоставить ПВО

Взрывчатку удалось обезвредить

Известно, что письмо со взрывчаткой направили компании Instalaza. Ее сотрудники идентифицировали опасность и вызвали полицию. К счастью, бомбу удалось обезвредить, так что никто не пострадал.

Согласно имеющимся данным, конверт размером 10 на 15 сантиметров и толщиной в 1 обнаружил начальник службы безопасности компании. Соответствующее письмо не было адресовано кому-то конкретно, а его адресатом стала сама Instalaza. Особое подозрение вызвал тот факт, что на конверте от руки была указана украинская электронная почта, а также стоял украинский почтовый штемпель.

Все это позволяет предположить, что взрыв в посольстве и письмо связаны. Это мог быть спланированный террористический акт. Но на этот раз претворить в жизнь задуманное злоумышленникам не удалось.

Отметим, что Instalaza – производитель противотанковых гранатометов С-90, которые Испания направила в Украину для противостояния российской агрессии.

Что известно о взрыве в посольстве

Отметим, что 30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. В полицию ответное сообщение поступило в 13:15. Известно, что в результате этого один человек получил ранения.

В МИД Украины отметили, что в посольство прислали конверт со взрывчаткой. Взорвался он в руках коменданта, когда тот осматривал его. К счастью, он получил незначительные ранения. Мужчину госпитализировали.

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев отметил, что письмо адресовалось лично ему. Но поскольку он вызвал подозрение у сотрудников учреждения, то поначалу им занялся другой сотрудник, отвечавший и за охрану.

Следует отметить, что взрыв в посольстве Украины уже расследуют как теракт. Об этом рассказали в испанских СМИ.

Стоит внимания – в посольстве Украины в Испании прогремел взрыв: смотрите видео