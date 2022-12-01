Журналісти повідомили, що ще один лист з вибухівкою в Іспанії отримав виробник зброї. Сталося це у середу ввечері, за кілька годин після того, як подібний пристрій вибухнув в посольстві України у Мадриді.

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Вибухівку вдалося знешкодити

Відомо, що лист з вибухівкою надіслали компанії Instalaza. Її співробітники ідентифікували небезпеку та викликали поліцію. На щастя, бомбу вдалося знешкодити, тож ніхто не постраждав.

Згідно з наявними даними, конверт розміром 10 на 15 сантиметрів і товщиною в 1 виявив начальник служби безпеки компанії. Відповідний лист не був адресований комусь конкретно, а його адресатом стала сама Instalaza. Особливу підозру викликав той факт, що на конверті була вказана від руки українська електронна пошта, а також стояв український поштовий штемпель.

Усе це дозволяє припустити, що вибух у посольстві та відповідний лист пов'язані. Тож це міг бути спланований терористичний акт. Але цього разу втілити у життя задумане зловмисникам не вдалося.

Зауважимо, що Instalaza – виробник протитанкових гранатометів С-90, які Іспанія відправила в Україну для протистояння російській агресії.

Що відомо про вибух в посольстві

Зазначимо, що 30 листопада в посольстві України у Мадриді пролунав вибух. До поліції відповідне повідомлення надійшло об 13:15. Відомо, що внаслідок цього одна людина зазнала поранень.

У МЗС України зазначили, що до посольства прислали конверт з вибухівкою. Вибухнув він у руках коменданта, коли той оглядав його. На щастя, він зазнав незначних поранень. Чоловіка госпіталізували.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев зазначив, що лист адресувався особисто йому. Але оскільки він викликав підозру у співробітників установи, то спочатку ним зайнявся інший співробітник, який відповідав і за охорону.

Зауважимо, що вибух у посольстві України вже розслідують як теракт. Про це розповіли в іспанських ЗМІ.

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