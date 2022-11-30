З'ясувалося, що у дипломатичне відомство надійшов конверт всередині якого була вибухівка. Про це журналістам 24 каналу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Кулеба доручив посилити безпеку всіх посольств

Конверт вибухнув у руках коменданта, коли той його оглядав. Постраждалий зазнав незначних поранень і його госпіталізували. Інші працівники посольства не постраждали.

Через це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх посольств.

Міністр звернувся до іспанського колеги, щоб вжити термінових заходів задля розслідування нападу на українську дипустанову. На місці вже працюють іспанські правоохоронці та піротехнічна служба,

– повідомив Ніколенко.

Він додав, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, залякати українських дипломатів не вдасться.