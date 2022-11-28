Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Повідомляється, що їм надається необхідна медична допомога.

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Загроз життю українців немає

Олег Ніколено наголосив, що загроз життю українців, які постраждали, немає.

Він зазначив, що дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з'ясування причин аварії. Попередня версія аварії, як повідомив Ніколенко, негода.

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