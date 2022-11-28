Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що посольства України в Латвії та Естонії опікуються українцями, які потрапили в ДТП. Повідомляється, що їм надається необхідна медична допомога.
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Загроз життю українців немає
Олег Ніколено наголосив, що загроз життю українців, які постраждали, немає.
Він зазначив, що дипломати також взаємодіють із правоохоронцями задля з'ясування причин аварії. Попередня версія аварії, як повідомив Ніколенко, негода.
Унаслідок аварії загинув водій
- Відомо, що автобус, який потрапив в аварію, перевозив людей на замовлення естонського військового відомства. Водій автобуса загинув внаслідок ДТП. Автобус зіткнувся з вантажівкою.
- Також повідомлялося, що внаслідок аварії один військовослужбовець сил оборони Естонії зазнав поранення та був доставлений до лікарні.
- Українські військові, які постраждали через ДТП, теж були доставлені до лікарні. Всього постраждали 26 людей. Троє людей потребують серйозної медичної допомоги.
- Другий водій автобуса потрапив у лікарню з переломом ноги. Він розповів, що зустрічна вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в автобус з боку водія.