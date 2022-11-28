Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о попавших в ДТП украинцах. Сообщается, что им оказывается необходимая медицинская помощь.
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Угроз жизни украинцев нет
Олег Николено подчеркнул, что угроз жизни пострадавших украинцев нет.
Он отметил, что дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия аварии, как сообщил Николенко, непогода.
В результате аварии погиб водитель
- Известно, что попавший в аварию автобус перевозил людей по заказу эстонского военного ведомства. Водитель автобуса погиб в результате ДТП. Автобус столкнулся с грузовиком.
- Также сообщалось, что в результате аварии один военнослужащий сил обороны Эстонии получил ранение и был доставлен в больницу.
- Украинские военные, пострадавшие из-за ДТП, тоже были доставлены в больницу. Всего пострадали 26 человек. Три человека нуждаются в серьезной медицинской помощи.
- Второй водитель автобуса попал в больницу с переломом ноги. Он рассказал, что встречный грузовик не справился с управлением и врезался в автобус со стороны водителя.