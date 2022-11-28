Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что посольства Украины в Латвии и Эстонии заботятся о попавших в ДТП украинцах. Сообщается, что им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Угроз жизни украинцев нет

Олег Николено подчеркнул, что угроз жизни пострадавших украинцев нет.

Он отметил, что дипломаты также взаимодействуют со стражами порядка для выяснения причин аварии. Предварительная версия аварии, как сообщил Николенко, непогода.

В результате аварии погиб водитель