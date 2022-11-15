Столкновение произошло около 16:30 на трассе Калиш-Турек. На перекрестке столкнулись автобус Nissan и легковушка Alfa Romeo.

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В результате столкновения погибла 72-летняя женщина

По предварительным выводам полиции, 64-летняя водитель автобуса Nissan не предоставила первенство в движении и столкнулась с ехавшим в попутном направлении Alfa Romeo.

В результате удара 72-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Восемь человек доставили в больницы Калиша и Острува-Велькопольского, среди пострадавших есть три украинки.

Обстоятельства и причины аварии выясняются полицией под наблюдением прокуратуры.

Другие несчастные случаи в мире

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Утром 6 августа ужасное ДТП произошло в Хорватии. Польский автобус, в котором находились около 50 пассажиров, слетел с дороги. В Министерстве внутренних дел Хорватии сообщили, что в результате аварии погибли 11 человек. Еще несколько получили ранения.

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