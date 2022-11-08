Авария произошла около 13:30 на съезде Тутак. В междугородном автобусе на момент аварии находился 21 человек.
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В результате аварии есть погибшие и раненные
В результате столкновения погибли 7 человек, 18 получили ранения разной степени. Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.
Пострадавших кареты скорой помощи доставили в больницы близлежащих провинций и районов. Из-за аварии дорога Агры-Патнос была перекрыта на длительное время.
Какова причина столкновения
На съезде Тутак грузовик с сахарной свеклой перевернулся еще в 10:00, поэтому дорога была сведена в одну полосу. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автобуса после отказа тормозов.
В результате возгорания грузовик и автобус выгорели дотла.
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