Шесть граждан Украины ехали микроавтобусом в Жешув. Однако на автостраде А4 возле Тарнова столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП погиб ребенок.

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Что известно о смертельной аварии в Польше

Авария произошла около 4 утра 5 ноября между Тарновом и Дембицей. В местной полиции сообщили, что в автобусе находились 6 украинцев.

Скорее всего, водитель этого транспортного средства не справился с управлением во время обгона грузовика, в результате чего микроавтобус опрокинулся на бок.

— сообщил представитель полиции Тарнова Павел Климек.

По данным полиции, водитель грузовика, находившегося впереди буса, резко затормозил. Потом произошло столкновение.

Что известно о жертвах аварии

Под транспортом оказался 13-летний ребенок. По данным польских СМИ, мальчик погиб мгновенно.

Польский портал In Poland опубликовал заявление представителя Государственной пожарной службы в Тарнове. Марцин Опела отметил: "Когда приехали спасатели, автобус лежал на боку, а 13-летнего мальчика раздавило, он скончался на месте".

Также пострадали еще три человека. В частности, женщина, ее шестилетний сын и один мужчина. Спасатели оказали им психологическую помощь.

Всех троих пострадавших доставили в больницу. Они находятся под наблюдением медиков.

Кстати, точная причина смертельной аварии в Польше пока неизвестна. Так что в ситуации разбираются местные полицейские и прокуратура.

Отметим, что движение по полосе в направлении Жешува после ДТП было перекрыто.

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В результате аварии в Польше перевернулся микроавтобус с украинцами / Фото 112Tarnów.pl – Tarnowski Portal Ratowniczy



В Польше произошла смертельная авария / Фото 112Tarnów.pl – Tarnowski Portal Ratowniczy

Ранее польский автобус попал в ДТП в Хорватии

Утром 6 августа жуткое ДТП произошло в Хорватии. Польский автобус, в котором находились около 50 пассажиров, слетел с дороги.

В Министерстве внутренних дел Хорватии сообщили, что в результате аварии погибли 11 человек. Еще несколько получили ранения.