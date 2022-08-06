Как отметили правоохранители, жуткое ДТП произошло около 06:40 по киевскому времени на трассе между Яреком Бисашко и Подворцом. Автобус с польской регистрацией, в котором находились около 50 пассажиров, буквально вылетел с дороги.

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Более 10 человек погибли

На месте происшествия работают как полицейские, так и пожарные. Последние приехали из обоих соседних уездов. Администрация Варажджинского уезда, по предварительной информации, сообщила о 12 погибших. Сразу заметим, что эти данные еще официально не подтвердили.

Мы можем подтвердить, что несколько человек погибли. Десятки людей получили ранения. Авария произошла, когда автобус упал в кювет. Полицейское расследование ведется на месте ДТП,

– отметил местный представитель полиции.