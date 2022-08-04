Информацию об этом подтвердили в офисе шерифа округа Элкхарт. Также в этой аварии погибли два члена штаба Валорски, работавшие над ее предвыборной кампанией в Конгресс.

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Как погибла Джеки Валорски

Автомобиль, в котором ехала конгрессвумен, лоб в лоб столкнулся с авто, выехавшим на их полосу. К сожалению, сердца погибших перестали сражаться еще до приезда скорой.

Место ДТП, в котором погибло конгрессвумен / Фото WSBT-TV

Согласно официальной биографии, Валорски всю жизнь проживала в штате Индиана. Она представляла в Палате представителей США 2-й избирательный округ этого штата. Женщина работала по направлению путей и контролю средств, а также являлась главным республиканцем в подкомитете по поддержке работников и семей.

Примите во внимание! Она была членом Республиканской партии. Также ее считали поклонницей скандального экс-президента США Дональда Трампа.

Чем она занималась до избрания в Палату представителей в 2012 году:

отбыла 3 срока в законодательном органе штата Индиана;

провела 4 года миссионеркой в Румынии вместе со своим мужем;

работала репортером телевизионных новостей в городе Саут-Бэнд.

Как гибель Валорски прокомментировали коллеги

В Палате представителей США вскоре сообщили, что политик войдет в память коллег как почетный государственный служащий, пытавшийся работать вне партийных линий. Она стремилась сделать все для защиты интересов своих избирателей.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала в своем заявлении о Джеки Валорски: "Она страстно донесла до Конгресса голоса своих избирателей из северной Индианы. А ее коллеги с обеих сторон прохода восхищались ее личной добротой".

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