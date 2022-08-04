Інформацію про це підтвердили журналістам в офісі шерифа округу Елкхарт. Також у цій аварії загинули двоє членів штабу Валорські, які працювали над її передвиборчою кампанією до Конгресу.

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Як загинула Джекі Валорські

Автомобіль, у якому їхала конгресвумен, лоб у лоб зіткнувся з авто, яке виїхало на їхню смугу. На жаль, серця загиблих перестали битися ще до приїзду швидкої.

Місце ДТП, в якому загинула конгресвумен / Фото WSBT-TV

Відповідно до офіційної біографії, Валорські все життя проживала в штаті Індіана. Вона представляла в Палаті представників США 2-й виборчий округ цього штату. Жінка працювала за напрямом шляхів і контролю коштів, а також була головним республіканцем у підкомітеті з підтримки працівників і сімей.

Зауважте! Вона була членкинею республіканської партії. Також її вважали прихильницею скандального експрезидента США Дональда Трампа.

Чим вона займалася до обрання в Палату представників у 2012 році:

відбула 3 терміни в законодавчому органі штату Індіана;

провела 4 роки місіонеркою в Румунії разом зі своїм чоловіком;

працювала репортером телевізійних новин у місті Саут-Бенд.

Як загибель Валорські прокоментували колеги

У Палаті представників США невдовзі повідомили, що політикиня увійде в пам'яті колег як почесний державний службовець, який намагався працювати поза партійними лініями. Вона прагнула лише зробити все для захисту інтересу своїх виборців.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі сказала у своїй заяві про Джекі Валорські: "Вона пристрасно донесла до Конгресу голоси своїх виборців із північної Індіани. А її колеги по обидва боки проходу захоплювалися її особистою добротою".

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