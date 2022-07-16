Про це 15 липня розповів журналістам головний судово-медичний експерт Нью-Йорка та коронер цього розслідування. Трагедія сталася у квартирі 73-річної ексдружини колишнього президента США.

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Нові деталі загибелі ексдружини Трампа

Про те, що Івана Трамп загинула стало відомо 14 липня. Слід зауважити, що публічно цю інформацію вперше озвучив сам її колишній – одіозний 45 президент Штатів.

За даними американських ЗМІ, поліція встановлює, чи було причиною смерті падіння зі сходів у будинку на Манхеттені. Представник поліції Нью-Йорка повідомив, що офіцери в той день відповіли на виклик і прибули за адресою Івани Трамп.

Там правоохоронці вже зафіксували смерть. "Вона була оголошена мертвою на місці події, і в заяві додано, що "здається, немає злочину", – мовиться в повідомленні.

Хто такий коронер У деяких країнах англо-саксонської правової сім'ї так називають посадову особу, яку призначають на розслідування певних типів смертей. Переважно це випадки, які вважають такими, що мають незвичайні обставини. Проте нерідко це й просто загибелі, які стались раптово.

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