Дональд Трамп сам повідомив про смерть своєї колишньої дружини. Вона народила йому сина Дональда-молодшого, дочок Іванку та Еріку.

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Мені дуже сумно повідомити всім тим, хто її любив, а їх багато, що Івана Трамп померла у своєму будинку в Нью-Йорку. Вона була чудовою, красивою та дивовижною жінкою, яка жила чудовим і натхненним життям,

– поділився Трамп.

За його словами, діти були гордістю матері. Вона пишалася ними так, як нею пишалась вся родина Трампів.

Іванка Трамп народилася на території сучасної Чехії в 1949 році. З Дональдом Трампом вони розлучилися в 1999 році. Згодом він одружився з Марлою Мейплз, матір'ю його дочки Тіффані. З теперішньою дружиною Меланією він одружився у 2005 році.

Дочка Іванки та Дональда Трампів допомагає Україні

Спільна донька Дональда Трампа та Іванки, також Іванка, допомагає українським біженцям та Україні загалом в такий нелегкий час. Донька політика Іванка Трамп передала мільйон страв для нашого героїчного народу, це більш як 70 тонн. Такий жест від родини Трампа був ще в березні. Гуманітарна допомога зі США тоді дісталася жителям Києва, Сум та Львова, який прийняв більш як 200 тисяч переселенців.

А у травні Донька колишнього президента США Іванка Трамп зустрілась з українськими біженцями у Польщі. Вона поділилась словами підтримки. Спілкувалась з дітьми та підлітками, гралась з ними в ігри, заграла на гітарі з одною з дівчат, а також пригощала усіх їжею. Іванка спілкувалась і з дорослими, поділившись словами підтримки. Окрім того, Трамп зустрілась з польськими лідерами та подякувала їм за те, що надали прихисток українцям.

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