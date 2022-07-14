Дональд Трамп сам сообщил о смерти своей бывшей жены. Она родила ему сына Дональда-младшего, дочерей Иванку и Эрику.

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Мне очень грустно сообщить всем тем, кто ее любил, а их много, что Ивана Трамп умерла в своем доме в Нью-Йорке. Она была прекрасной, красивой и удивительной женщиной, жившей прекрасной и вдохновенной жизнью,

– поделился Трамп.

По его словам, дети были гордостью матери. Она гордилась ими так, как ею гордилась вся семья Трампов.

Иванка Трамп родилась на территории современной Чехии в 1949 году. С Дональдом Трампом они расстались в 1999 году. Впоследствии он женился на Марле Мэйплз, матери его дочери Тиффани. На нынешней жене Мелании он женился в 2005 году.

Дочь Иванки и Дональда Трампов помогает Украине

Совместная дочь Дональда Трампа и Иванки, также Иванка, помогает украинским беженцам и Украине в столь нелегкое время. Дочь политика Иванка Трамп передала миллион блюд для нашего героического народа, это более 70 тонн. Такой жест от семьи Трампа был еще в марте. Гуманитарная помощь из США тогда досталась жителям Киева, Сум и Львова, принявшим более 200 тысяч переселенцев.

А в мае дочь бывшего президента США Иванка Трамп встретилась с украинскими беженцами в Польше. Она поделилась словами поддержки. Общалась с детьми и подростками, играла с ними в игры, заиграла на гитаре с одной из девушек, а также угощала всех едой. Иванка общалась и со взрослыми, поделившись словами поддержки. Кроме того, Трамп встретилась с польскими лидерами и поблагодарила их за то, что предоставили убежище украинцам.

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