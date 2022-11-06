В то же время Кремль сохраняет надежду на поставку оружия из Ирана. Однако эти планы еще может испортить Израиль, возмущенный таким плодотворным сотрудничеством между Москвой и Тегераном.

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Россия снова обсуждает возможность ядерного удара

Российские генералы обсуждали применение ядерного оружия в Украине, пишет The New York Times. Военное командование России разочаровано тем, как у них обстоят дела на фронте, так что вариант с применением тактического ядерного оружия еще глубже входит в повестку дня генералитета агрессора.

При этом, как утверждают официальные лица США, на этот раз обсуждение проводилось даже без участия Владимира Путина, хотя на самом деле именно он тот человек, который будет единолично принимать или не принимать решения о применении ядерки.

В частности, NYT пишет, что американские официальные лица заметили определенные тактические движения по передвижению ядерного оружия, якобы для подготовки удара. Такая информация была распространена в правительстве США еще в середине октября. В истеблишменте США сегодня отвергают информацию о любой подготовке россиян к применению ядерного оружия.

Мы продолжаем следить за этим, насколько это возможно, и не видим никаких признаков того, что Россия готовится к такому варианту.

– представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

Далее NYT пишет, что эта информация появилась на фоне новых выдумок Москвы о планах Украины применить "грязную бомбу" и звонков главы Минобороны России Сергея Шойгу главе Пентагона Ллойду Остину.

Несмотря на достаточно высокий риск дальнейшей эскалации, в администрации Байдена заявили, что сегодня "ядерное напряжение" уменьшилось. В то же время речь Владимира Путина в четверг, где он снова отрицает использование ядерки, еще больше снизила температуру, считают американцы.

При этом воспринимать слова Путина серьезно не стоит, ведь множество его заявлений не имели никакого смысла, а решения о вторжении в Украину или мобилизацию принимались независимо от того, какую позицию в этом отношении высказывал сам Путин.



Один из европейских чиновников подтвердил, что Путин постоянно действует по такой схеме. Он бросает несколько горячих заявлений, смотрит на реакцию Запада, после чего снижает напряжение.

В Пентагоне пока не видят возможной подготовки России к применению ядерного оружия, несмотря даже на так называемые "ядерные учения", которые недавно проводила Россия. При этом Запад напрямую озвучил все последствия, с которыми столкнется Россия после использования худшего сценария. США не будут соответствовать ядерным ударам по России, однако официальные лица в Вашингтоне называют их катастрофическими.

Сегодня любые попытки России коренным образом изменить ситуацию на фронте проваливаются одна за другой. Удары иранскими дронами по гражданской инфраструктуре Украины или частичная мобилизация в России не оказали существенного влияния на ситуацию на фронте. Российские войска рискуют потерять Херсон уже в ближайшее время. И именно деоккупацию Херсона на Западе считают кульминацией, когда окончательно будет понятно, пойдут ли россияне на применение ядерного оружия или нет.

Кто склонял Путина к началу вторжения в Украину

Британское издание The Times опубликовало отрывки из книги журналиста Оуэна Мэттьюза, где раскрываются основные идеологи полномасштабной войны с Украиной. Мэттьюз утверждает, что пишет книгу, в том числе на основе бесед с российскими чиновниками, знакомых с подготовкой к вторжению.

Автор отмечает, что главными ястребами в подготовке войны против Украины были:

собственно сам Владимир Путин,

секретарь Совбеза России Николай Патрушев,

глава ФСБ Александр Бортников

министр обороны Сергей Шойгу. При этом последний из этой четверки выражал больше всего сомнений в такой идее.

Патрушев и Бортников были убеждены, что для России существует прямая угроза со стороны Запада, поэтому они и решили нанести "превентивный удар". При этом Украина выступает на их видении полем боя, где бывший Советский Союз и США будут решать нерешенные проблемы.

Мэттьюз отмечает, что Патрушев демонстрирует не только мощный уровень паранойи, но и полную веру в многочисленные экстраординарные теории заговора. При этом именно Патрушев получил огромное влияние на Путина во время изоляции российского диктатора от коронавируса. Тогда круг людей, имеющих непосредственный доступ к Путину, существенно сократился. В результате "ястребы", верившие в необходимость установления полного контроля над Украиной для противостояния с Западом, получили большинство.

Само же решение о полномасштабном вторжении было одобрено до конца лета 2021 года, пишет The Times. Главе МИД России Сергею Лаврову дали поручение, чтобы тот склонил Запад на большие уступки во избежание войны. При этом, как утверждает Мэттьюз, Лавров якобы являлся одним из тех, кто хотел мирного разрешения этого конфликта.

Впрочем, ультиматум, поставленный русскими в декабре 2021 года, был неприемлем для Запада. Тогда Россия фактически требовала от НАТО и США убрать свои военные базы и инфраструктуру даже из тех стран, которые непосредственно были членами Альянса, и, конечно, никто на такое не пошел.

При этом, до 21 февраля, большинство членов Совбеза России даже не знали о подготовке к вторжению. А о наступлении россиян в Киев стало известно только после заседания, на котором обсуждалось признание так называемых "ЛДНР".

При этом, как пишет The Times, ссылаясь на спикера Кремля Дмитрия Пескова, якобы проходившее онлайн заседание Совета Безопасности России было записано заранее, как и обращение Путина о начале войны с Украиной.

Россияне продолжают "эвакуацию" из Херсона

Издание The Guardian пишет, что слова об эвакуации уже раздаются не только из уст местных коллаборантов. Об этом прямо заявляет и сам Владимир Путин. Конечно, Путин это мотивирует якобы заботой о гражданском населении.

Россияне заявляют, что сегодня около 5 тысяч мирных жителей ежедневно пересекают Днепр и даже показали ряд машин, которых российские военные переправляют на восточный берег реки. В частности, россияне сняли флаг с городской администрации Херсона, чему в украинском Генштабе заявили, что радоваться рано, а скорее всего российские солдаты переоделись под гражданских и ждут ВСУ.

Удивительная история произошла и с заявлениями местных коллаборантов. Кирилл Стремоусов сначала объявил комендантский час на целые сутки в Херсоне. Однако впоследствии удалил это сообщение, добавив, что город функционирует по обычному графику, без ограничений.

Отметим , что сегодня вокруг ситуации в Херсоне ведутся дискуссии. Часть экспертов считают, что россияне используют гражданских для прикрытия и полного выхода из города. Другая часть считает, что это показуха, а Кремль готовит ловушку для украинских сил, когда они попытаются зайти в город.

При этом постоянный диссонанс в заявлениях коллаборантов показывает, что они сами до конца не понимают, что происходит в Херсоне. Похоже, что круг людей, полностью проинформированных о ближайших планах России, сильно ограничен, а предатели в этот перечень точно не входят.

Россия пообещала Ирану свою помощь в ядерной программе

Издание CNN со ссылкой на американскую разведку пишет, что Иран ищет помощи России для усиления своей ядерной программы. Согласно данным разведки США, Тегеран обращался в Москву за помощью в приобретении дополнительных ядерных материалов и производстве ядерного топлива.

Ядерное топливо поможет Ирану обеспечить питание его ядерных реакторов и потенциально может сократить время на создание ядерного оружия. При этом в CNN отмечают, что достоверных деталей этого запроса пока нет и неизвестно, согласился ли Кремль помочь.

Тем не менее, эта информация появилась на фоне существенного усиления отношений между Ираном и Россией. Тегеран передает Москве дроны-камикадзе и другое оборудование, которое используется в войне против Украины, Россия консультирует Иран о том, как подавить протесты, которые сегодня охватили страну.

Президент Украины Владимир Зеленский еще раньше предположил, что Россия может помочь Ирану в его ядерной программе в обмен на военную поддержку России в войне против Украины. Впрочем, у разведки США пока нет подобных данных. Там считают, что у Ирана до сих пор есть желание присоединиться к "ядерному соглашению", а подобная эскалация может полностью разрушить эти договоренности.

Израиль может помочь Украине, но боится Россию

Усиление сотрудничества между Ираном и Россией возмущает Израиль. Издание Bloomberg пишет, что дальнейшее взаимодействие этих двух стран может представлять реальную угрозу национальной безопасности Израиля и коренным образом изменить поддержку Украины со стороны Израиля.

Переломный момент наступил после звонка главы минобороны Израиля Бени Ганцы своему украинскому коллеге Алексею Резникову. Тогда израильтяне обещали помочь Украине разработать систему раннего предупреждения, которую использует сам Израиль для предсказания атак со стороны Сектора Газа. Говорили также и об усилении ПВО Украины, однако Израиль пока отказывается напрямую передавать свои системы.

При этом у Израиля есть возможность поставлять противоракетное и беспилотное оборудование третьим странам, которые уже сегодня прямо помогают Украине. Эти государства, получив израильское оружие, могли бы, в обмен на это, передать часть своего арсенала Украине.

Россия якобы пригрозила Израилю последствиями, если ПВО или другие израильские системы защиты достанутся Украине. Кремль также подчеркнул, что передача вооружения Украине, даже через третьи государства, также будет иметь свои последствия.

Израиль же все больше опасается того, что сближение России и Ирана приведет к тому, что Москва будет прямо помогать Тегерану в разработке ядерного оружия. Таким образом, любые угрозы от Кремля нивелируются реальными экзистенциальными угрозами со стороны Ирана, уже давно публично заявляющего, что одна из его основных целей – полное уничтожение государства Израиль.