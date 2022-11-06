Водночас Кремль зберігає надію на постачання зброї з Ірану. Проте ці плани ще може зіпсувати Ізраїль, обурений такою плідною співпрацею між Москвою та Тегераном.

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Росія знову обговорює можливість ядерного удару

Російські генерали обговорювали застосування ядерної зброї в Україні, пише The New York Times. Військове командування Росії розчароване тим, як у них йдуть справи на фронті, тож варіант із застосуванням тактичної ядерної зброї ще глибше входить у порядок денний генералітету агресора.

При цьому, як стверджують офіційні особи США, цього разу обговорення проводилося навіть без участі Владіміра Путіна, хоча насправді саме він є тією людиною, яка одноосібно прийматиме чи не прийматиме рішення про застосування ядерки.

Зокрема, NYT пише, що американські офіційні особи помітили певні тактичні рухи з пересування ядерної зброї, нібито для підготовки удару. Така інформація була поширена в уряді США ще всередині жовтня. Натомість в істеблішменті США сьогодні відкидають інформацію про будь-яку підготовку росіян до застосування ядерної зброї.

Ми продовжуємо стежити за цим, наскільки це можливо, і не бачимо жодних ознак того, що Росія готується до такого варіанту,

– представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

Далі NYT пише, що ця інформація з'явилася на тлі нових вигадок Москви про плани України застосувати "брудну бомбу" та дзвінків очільника Міноборони Росії Сєргєя Шойгу голові Пентагону Ллойду Остіну.

Попри доволі високий ризик подальшої ескалації, в адміністрації Байдена завили, що сьогодні "ядерна напруга" зменшилася. Водночас промова Владіміра Путіна у четвер, де він знову заперечив використання ядерки, ще більше знизила температуру, вважають американці.

При цьому, сприймати слова Путіна серйозно не варто, адже безліч його заяв не мали жодного сенсу, а рішення про вторгнення в Україну або мобілізацію приймалися незалежно від того, яку позицію, щодо цього висловлював сам Путін.



Один з європейських чиновників підтвердив, що Путін постійно діє за такою схемою. Він вкидає кілька гарячих заяв, дивиться на реакцію Заходу, після чого знижує напругу.

У Пентагоні поки не бачать можливої підготовки Росії до застосування ядерної зброї, не зважаючи навіть на так звані "ядерні навчання", які не так давно проводила Росія. При цьому Захід прямо озвучив усі наслідки, з якими стикнеться Росія після використання гіршого сценарію. США не будуть відповідати ядерними ударами по Росії, однак офіційні особи у Вашингтоні називають їх катастрофічними.

Сьогодні будь-які спроби Росії докорінно змінити ситуацію на фронті провалюються одна за одною. Удари іранськими дронами по цивільній інфраструктурі України або часткова мобілізація в Росії не мали суттєвого впливу на ситуацію на фронті. Російські війська ризикують втратити Херсон вже найближчим часом. І саме деокупацію Херсона на Заході вважають кульмінацією, коли остаточно буде зрозуміло, чи підуть росіяни на застосування ядерної зброї, чи ні.

Хто схиляв Путіна до початку вторгнення в Україну

Британське видання The Times опублікувало уривки з книги журналіста Оуена Меттьюза, де розкриваються основні ідеологи повномасштабної війни з Україною. Меттьюз стверджує, що пише книгу, у тому числі на основі бесід з російськими чиновниками, знайомих з підготовкою до вторгнення.

Автор зазначає, що головними яструбами у підготовці війни проти України були:

власне сам Владімір Путін,

секретар Радбезу Росії Ніколай Патрушев,

голова ФСБ Алєксандр Бортніков

міністр оборони Сєргєй Шойгу. При цьому, останній з цієї четвірки висловлював найбільше сумнівів щодо такої ідеї.

Патрушев і Бортніков були нібито переконані, що для Росії існує пряма загроза з боку Заходу, тому вони й вирішили нанести "превентивний удар". При цьому, Україна виступає а їхньому баченні полем бою, де колишній Радянський Союз та США будуть розв'язувати невирішені проблеми.

Меттьюз зазначає, що Патрушев демонструє не лише потужний рівень параної, а й повну віру в чисельні екстраординарні теорії змови. При цьому, саме Патрушев отримав величезний вплив на Путіна під час ізоляції російського диктатора від коронавірусу. Тоді коло людей, яки мали безпосередній доступ до Путіна суттєво скоротилося. Внаслідок цього "яструби", які вірили в необхідність встановлення повного контролю над Україною для протистояння із Заходом, отримали більшість.

Саме ж рішення про повномасштабне вторгнення було схвалене до кінця літа 2021 року, пише The Times. Голові МЗС Росії Сєргєю Лаврову дали доручення, щоб той схилив Захід на великі поступки для уникнення війни. При цьому, як стверджує Меттьюз, Лавров нібито був одним з тих, хто хотів мирного розв'язання цього конфлікту.

Втім, ультиматум, який поставили росіяни в грудні 2021 року, був неприйнятними для Заходу. Тоді Росія фактично вимагала від НАТО та США прибрати свої військові бази та інфраструктуру навіть з тих країн, які безпосередньо були членами Альянсу, і звісно ніхто на таке не пішов.

При цьому, до 21 лютого, більшість членів Радбезу Росії навіть не знали про підготовку до вторгнення. А про наступ росіян на Київ стало відомо лише після засідання, на якому обговорювалося визнання так званих "ЛДНР".

При цьому, як пише The Times, посилаючись на речника Кремля Дмітрія Пєскова, засідання Ради Безпеки Росії, яке нібито проходило онлайн, було записане заздалегідь, як і звернення Путіна про початок війни з Україною.

Росіяни продовжують "евакуацію" з Херсона

Видання The Guardian пише, що слова про евакуацію вже лунають не тільки з вуст місцевих колаборантів. Про це прямо заявляє і сам Владімір Путін. Звісно, Путін це мотивує нібито турботою про цивільне населення.

Росіяни заявляють, що сьогодні близько 5 тисяч мирних жителів щодня перетинають Дніпро і навіть показали шеренги машин, яких російські військові переправляють на східний берег ріки. Зокрема, росіяни зняли прапор з міської адміністрації Херсона, на що в українському Генштабі заявили, що радіти рано, а швидше за все російські солдати перевдягнулися під цивільних та чекають на ЗСУ.

Дивна історія сталася і з заявами місцевих колаборантів. Кіріл Стрємоусов спочатку оголосив комендантську годину на цілу добу у Херсоні. Однак згодом видалив це повідомлення, додавши, що місто функціонує за звичайним графіком, без жодних обмежень.

Зауважимо, що сьогодні навколо ситуації в Херсоні точаться дискусії. Частина експертів вважають, що росіяни використовують цивільних для прикриття і повного виходу з міста. Інша частина вважає, що це "показуха", а Кремль готує пастку для українських сил, коли вони спробують зайти у місто.

При цьому, постійний дисонанс у заявах колаборантів показує, що вони самі до кінця не розуміють, що саме відбувається в Херсоні. Схоже, що коло людей, які повністю проінформовані про найближчі плани Росії сильно обмежене, а зрадники до цього переліку точно не входять.

Росія пообіцяла Ірану свою допомогу у ядерній програмі

Видання CNN з посиланням на американську розвідку пише, що Іран шукає допомоги Росії для посилення своєї ядерної програми. Згідно з даними розвідки США, Тегеран звертався до Москви за допомогою в придбанні додаткових ядерних матеріалів і виробництві ядерного палива.

Ядерне паливо може допомогти Ірану забезпечити живлення його ядерних реакторів та потенційно може скоротити час на створення ядерної зброї. При цьому, в CNN наголошують, що достовірних деталей цього запиту поки немає та невідомо, чи погодився Кремль допомогти.

Втім, ця інформація з'явилася на тлі суттєвого посилення відносин між Іраном та Росією. Тегеран передає Москві дрони-камікадзе та інше обладнання, яке використовується у війні проти України, натомість Росія консультує Іран щодо того, як придушити протести, які сьогодні охопили країну.

Президент України Володимир Зеленський ще раніше припустив, що Росія може допомогти Ірану в його ядерній програмі в обмін на військову підтримку Росії у війні проти України. Втім, у розвідки США поки немає таких даних. Там вважають, що Іран досі має бажання приєднатися до "ядерної угоди", а подібна ескалація може повністю зруйнувати ці домовленості.

Ізраїль може допомогти Україні, але боїться Росію

Посилення співпраці між Іраном та Росією обурює Ізраїль. Видання Bloomberg пише, що подальша взаємодія цих двох країн може нести реальну загрозу національній безпеці Ізраїлю та докорінно змінити підтримку України з боку Ізраїлю.

Переломний момент настав після дзвінка голови міноборони Ізраїлю Бені Ганці своєму українському колезі Олексію Резнікову. Тоді ізраїльтяни обіцяли допомогти Україні розробити системи раннього попередження, яку використовує сам Ізраїль для передбачення атак з боку Сектора Гази. Говорили також і про підсилення ППО України, проте Ізраїль поки відмовляється напряму передавати свої системи.

При цьому Ізраїль має можливість постачати протиракетне та безпілотне обладнання третім країнам, які вже сьогодні прямо допомагають Україні. Ці держави, отримавши, ізраїльську зброю, могли б, в обмін на це, передати частину свого арсеналу Україні.

Росія нібито пригрозила Ізраїлю наслідками, якщо ППО або інші ізраїльські системи захисту дістануться України. Кремль також наголосив, що передача озброєння Україні, навіть через треті держави, також матиме свої наслідки.

Натомість Ізраїль все більше побоюється того, що зближення Росії та Ірану призведе до того, що Москва прямо допомагатиме Тегерану в розробці ядерної зброї. Таким чином, будь-які погрози від Кремля нівелюються реальними екзистенційними загрозами з боку Ірану, який вже давно публічно заявляє, що одна з його основних цілей – повне знищення держави Ізраїль.