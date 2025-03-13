На початку 2025 року ЗМІ почали писати, що відтепер на озброєнні в Україні є свій аналог російсько-іранського "Шахеда" – безпілотник UAS SETH. Він дійсно візуально зовні дуже схожий, проте на цьому збіги завершуються (а, може, й ні).

24 Канал розповідає, що відомо про новий український БпЛА UAS SETH.

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UAS SETH – новітня українська зброя

Вперше публіка дізналася про UAS SETH ще на початку грудня 2024 року – тоді до Києва з офіційним візитом прибув канцлер Німеччини Олаф Шольц і частиною "культурної програми" були відвідини виставки безпілотників, розроблених Україною спільно з Німеччиною.

На виставці були представлені безпілотники вітчизняного виробництва, а також створені в Україні в межах співпраці з німецькими компаніями. Зокрема, в одному з дронів застосовані системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва німецьких компаній. Ще один – це результат роботи локалізованої німецької компанії, яка відкрила в Україні центр для виробництва та обслуговування вже поставлених засобів,

– звіт Офісу Президента про виставку дронів 2 грудня 2025 року.

Надто багато інформації Офіс Президента зі зрозумілих причин не надав, натомість показав численні фото з виставки й на них експерти розгледіли досі невідомий безпілотник, візуально схожий на Shahed-136, але менший за розмірами. Ним і виявився UAS SETH.



Шольц оглядає українські дрони / Фото ОП

Про успішне бойове застосування дрона на фронті 10 березня 2025 року написав волонтерський фонд "Повернись живим". Волонтери виклали фото й відео бойової роботи та повідомили, що дрон UAS SETH є на озброєнні бригади "Азов", яка діє на Торецькому напрямку:

UAS SETH – новітня українська зброя бригади "Азов". Її придбали ви – наші благодійники. Цей ударний БпАК простий в експлуатації, повністю автоматизований і вже влучає у ворожі цілі на Торецькому напрямку. З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння та техніку.

Що відомо про UAS SETH

UAS SETH – це українсько-німецька розробка. З огляду на згадане вище повідомлення Офісу Президента, Україна в проєкті відповідає за "залізо", а німці – за "системи автоматичного донаведення на ціль зі штучним інтелектом виробництва".

Як працює автоматизоване керування, дає розуміння вже згадане відео від "Повернись живим". Схоже, що оператор за допомогою курсора задає точку, в яку має летіти дрон. А далі все робить сам БпЛА – його не потрібно "вести", керуючи пультом, він сам летить у визначену оператором точку.

UAS SETH влучає у російську вантажівку: дивіться відео

На відміну від згаданого "Шахеду", UAS SETH має електричний двигун, який приводить у дію штовхальний гвинт.

Це значно знижує шум і забирає в БпЛА ще й порівняння з "мопедом". Крім того, електричний двигун залишає менший тепловий слід, що робить виявлення UAS SETH досить складним завданням для ворога. Проблем ворогу додає і темний колір фюзеляжу, який робить пошук у нічному небі нетривіальним завданням для мобільних вогневих груп росіян.

Експерти видання Defence-Express припускають, що UAS SETH може бути оснащений завадозахищеним приймачем сигналів супутникової навігації.

Експерти "Мілітарного" уточнюють, що мовиться про восьмиканальну CRPA-антену захищеного прийому супутникових сигналів GPS. Це є додатковим бонусом та великим викликом для російських РЕБів.

Також експерти припускають, що запуск UAS SETH виконується зі звичайної катапульти, що дозволяє запускати дрон у польових умовах.

UAS SETH – відомі характеристики

тип – баражувальний боєприпас,

двигун – електричний,

розмах крила – приблизно 1,5 метра,

дальність – понад 50 кілометрів,

вага бойової частини – 3 – 5 кілограмів,

ціна – невідомо.



UAS SETH / Фото бригади "Азов"

Таємничий "старший брат" UAS SETH

Безпілотник UAS SETH дійсно дуже схожий на "Шахед". Це пояснюється не спробою скопіювати іранську розробку, а банальними законами фізики та аеродинаміки, з якими не посперечаєшся, адже трикутна "шахедоподібна" форма фюзеляжу оптимальна для БпЛА.

При цьому UAS SETH з Покровського напрямку має відмінну начинку та виконує на полі бою зовсім інші завдання.



Тому якщо вам потрібні порівняння з російськими дронами, то це, швидше, не "Шахед", а "Ланцет". Це – баражувальний боєприпас, чиє завдання полягає в знищенні ворожої техніки. Але не тільки… Бо далі починаються дивні дива.

У ніч проти 11 березня дрони UAS SETH взяли участь у масованому нальоті на Росію. За збігом ця подія припала на початок переговорів між Україною та США в Джидді.

Український дрон "засвітився" на відео росіян і був збитий ракетою ЗРГК "Панцирь-С1" нібито аж у Московській області. Росіяни назвали дрон Ukro-Shahed. Схоже, це була модифікація UAS SETH.

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Також не можна виключати, що це взагалі не UAS SETH, а дійсно українська версія "Шахеду" з відповідним функціоналом далекобійного дрона.

На відео росіян також видно, що цей дрон значно більший за ті ж UAS SETH, що на озброєнні в "Азову". Тому, можливо, мовиться взагалі про дві різні розробки. І чому б їм не бути, адже сам по собі Shahed-136 – не якась перлина сучасної інженерної думки, а копія ізраїльського дрона IAI Harpy, який сам є ліцензованої копією німецького БпЛА DAR (Die Drohne Antiradar), створеного ще у 1980-х роках минулого століття.

Але якщо це працює і може не за всі гроші світу "наводити двіжуху", як кажуть росіяни, десь на московщині, то чому б і ні.

Зазначимо, що зі своїм завданням створення масовості для прориву російських ППО дрон впорався, адже перетнув лінію фронту, здолавши щонайменше перші ешелони російської протиповітряної оборони, а далі росіяни витратили на безпілотник цінний ресурс – ракету для "Панцирь-С1", вартість якої вочевидь значно дорожча, а головне – для росіян це обмежений і дефіцитний ресурс, відновлюваність якого під питанням.

Що ж це було – представники однієї дронової родини чи кардинально відмінні проєкти під різну специфіку? Відповіді на це питання наразі немає. Ось такий цікавий "туман війни".