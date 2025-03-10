Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України та благодійний фонд. БпАК уже нищать ворожі цілі.

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Що відомо про новітні БпАК

В "Азові" зазначають, що ударний безпілотник простий в експлуатації й повністю автоматизований. Його вже випробували на Торецькому напрямку.

З ним оператори ударних дронів будуть ще краще полювати на окупантів, їхнє озброєння й техніку,

– написали в 12-й бригаді.

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До слова, раніше українські спецпризначенці показали зачищення від окупантів приватного сектора під Торецьком Бахмутського району.

Азовці ліквідували майже 50 російських військових, а також взяли в полон трохи менше взводу. Окрім того, під час операції вдалося евакуювати кілька десятків цивільних осіб разом із їхніми домашніми тваринами.