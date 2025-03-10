Масштабування виробництва зброї

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін, інформує 24 Канал. За його словами, це рішення спрямоване на масштабування виробництва зброї.

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Відтепер, якщо державні підприємства не зможуть у повному обсязі виконати оборонне замовлення, Міністерство оборони ініціюватиме передачу конструкторської документації іншим виробникам, зокрема й приватним.

Герман Сметанін Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Постановою врегульовано питання збереження державної таємниці та захисту прав інтелектуальної власності. Це дозволить розширити виробничі потужності, залучити більше компаній до виконання оборонних замовлень та збільшити обсяги виробництва військової техніки.

Очікується, що це рішення сприятиме зростанню кількості контрактів для українських виробників та підвищенню спроможності оборонної промисловості в умовах війни.