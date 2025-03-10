Масштабирование производства оружия

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, информирует 24 Канал. По его словам, это решение направлено на масштабирование производства оружия.

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Отныне, если государственные предприятия не смогут в полном объеме выполнить оборонный заказ, Министерство обороны будет инициировать передачу конструкторской документации другим производителям, в том числе и частным.

Герман Сметанин Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Постановлением урегулированы вопросы сохранения государственной тайны и защиты прав интеллектуальной собственности. Это позволит расширить производственные мощности, привлечь больше компаний к выполнению оборонных заказов и увеличить объемы производства военной техники.

Ожидается, что это решение будет способствовать росту количества контрактов для украинских производителей и повышению способности оборонной промышленности в условиях войны.