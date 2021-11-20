Трагедия случилась 19 ноября около 14:30 в городе Свентохловице Силезского воеводства.

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От удара фургон отбросило в столб

После рокового удара фургон отбросило к столбу. На место трагедии прибыли спасатели, которые смогли достать украинца из машины, однако медикам не удалось спасти его жизнь.



Место ДТП, в котором погиб украинец / Фото In Poland

Водитель трамвая и еще 2 пассажиров получили травмы. Им оказали помощь медики.

На месте трагедии работали 15 пожарных, 6 единиц спецтехники, медики и представители других служб.

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