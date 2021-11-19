Один из граждан Германии задержан в Милейчицах. Мужчина пытался перевезти двух мигрантов из Ирака.

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В то же время правоохранители обнаружили их при осмотре машины. В частности, один из мигрантов спрятался среди одежды, а другой находился в специальном тайнике.

Второй немец был задержан на дороге между городами Гредели и Кошели. Мужчина перевозил в своем автомобиле пятерых граждан Сирии.

В селе Боратынец-Ляцк также задержали украинца. Он признался правоохранителям, что везет четырех иностранцев. Гражданин Украины задержан, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств.

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