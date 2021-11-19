Одного з громадян Німеччини затримали у Милейчицях. Чоловік намагався перевезти двох мігрантів з Іраку.

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Водночас правоохоронці виявили їх під час огляду машини. Зокрема, один з мігрантів заховався серед одягу, а інший – перебував у спеціальній схованці.

Другого німця затримали на дорозі між містами Гределі та Кошелі. Чоловік перевозив у своїй автівці п'ятьох громадян Сирії.

У селі Боратинець-Ляцки також затримали українця. Він зізнався правоохоронцям, що везе чотирьох іноземців. Громадянина України затримали, а його автомобіль відбуксували на стоянку речових доказів.

Заява Польщі

  • Прикордонний комітет Білорусі заявив, що Польща закриє залізничне сполучення в пункті пропуску "Кузьниця". Це станеться вже 21 листопада.
  • Білоруська сторона вже отримала офіційний лист від польської сторони.
  • У відповідь Білорусь вже направила роз'яснення поточної ситуації поблизу автомобільного пункту пропуску "Брузгі".
  • Окрім того, офіційний Мінськ повідомив про готовність відновити роботу автодорожнього пункту пропуску "Брузгі".