Як розповів очільник Київщини Василь Володін, у нараді взяли участь представники та керівники профільних міністерств і відомств, силових і правоохоронних органів.

Важливо У поліції закликали мешканців прикордонних з Білоруссю районів повідомляти про незнайомців

На порядок денний винесли 2 ключові питання:

взаємодія прикордонників із нацгвардійцями та правоохоронцями під час здійснення контролю на ділянці українсько-білоруського кордону в межах Київщини,

стан виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року щодо облаштування державного кордону.

За результатами наради Василь Володін зазначив, що через міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні потрібно бути максимально готовими до будь-якого перебігу подій і можливих провокацій.

Яка зараз ситуація на кордоні з Білоруссю

Наразі контроль за кордоном України в межах пристоличного регіону забезпечений на 100%. Водночас ситуація постійно моніториться, а профільні служби готові до оперативного посилення в разі необхідності. Для цього відпрацювали чітку схему та визначили вектор подальших дій.

Хочу підкреслити, що у кожного представника влади у питанні захисту державного кордону своя зона відповідальності. Але для максимальної результативності всім нам потрібно діяти злагоджено. Тож, дякую профільним службам Київщини за державницьку позицію,

– написав Володін.

Як раніше наголосив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, в Україні можуть ввести надзвичайний стан на кордоні через ситуацію з мігрантами. Проте таке рішення має бути виваженим та обґрунтованим. Натомість глава МВС Денис Монастирський зазначив, що введення надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю областях – поки не на часі.

Повний текст публікації Василя Володіна:

Сьогодні в Іванкові провів міжвідомчу нараду за участі представників та керівників профільних міністерств і відомств, силових і правоохоронних органів. Присвячена вона була важливому питанню – вжиттю додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону на території Київської області.

Сьогодні спостерігається міграційна криза на польсько-білоруському кордоні. Тож ми маємо бути по-максимуму готовими до будь-якого перебігу подій і можливих провокацій. Контроль за кордоном України в межах нашого регіону забезпечений на 100%.

Ситуація постійно моніториться. І наші служби готові до оперативного посилення в разі необхідності. Для цього відпрацювали чітку схему дій. Стан виконання рішення РНБО від 30 липня 2021 року щодо облаштування державного кордону.

Заслухав сьогодні від усіх служб звіти про виконані завдання. Після цього спільно визначили вектор подальших дій. Питання знаходиться на контролі.