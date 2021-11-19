Про це заявив голова Нацполіції Ігор Клименко. Він підкреслив, що треба бути готовими до провокацій.

Важливо Надзвичайний стан буде, якщо це обґрунтовано, – "слуга" про ситуацію на кордоні

Клименко 19 листопада проінспектував ділянку держкордону на Житомирщині. Він пояснив, що в цій області понад 250 кілометрів державного кордону з Білоруссю. Зараз там працюють посилені спільні патрулі поліцейських та прикордонників, але допомогти їм можуть і місцеві мешканці.

Якщо в населених пунктах з'являються незнайомці, краще відразу повідомити про це поліцію. Ми перевіримо, хто вони та з якою метою прибули,

– сказав очільник Нацполіції.

Він висловив сподівання, що серед місцевих не виявиться тих, хто захоче зрадити інтересам населення і держави, організовуючи нелегальні переходи через кордон. Також Клименко пригрозив кримінальною відповідальністю в такому випадку.

На Житомирщині проведуть навчання

Ігор Клименко анонсував проведення уже наступного тижня на Житомирщині практичного етапу відповідних навчань усіх підрозділів системи МВС із залученням місцевих громадських формувань.

Актуально Готові до провокацій: мігрантів дезінформацією можуть спрямувати на кордон з Україною

Зауважимо, що 15 листопада співробітники Держприкордонслужби не впустили в Україну 15 мігрантів з Близького Сходу. Вони намагалися потрапити на територію нашої країни з Білорусі.