Іноземці під виглядом "туристів" 18 листопада пробували перетнути лінію розмежування. Рейсовим автобусом із Мінська нелегали прямували через пункт пропуску на Чернігівщині.
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У ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що мігранти, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли у Білорусь й одразу попрямували у Гродненську область.
З їх слів, оглянувши "визначні пам'ятки" на заході Білорусі, вирішили завітати ще й в Україну. Подорожні запевняли, що їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому,
– повідомили у ДПСУ.
Проте, такий туристичний маршрут не переконав прикордонників. Встановлено, що більшість нелегалів мали паспорти, видані практично в один період, у вересні – жовтні 2021 року.
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Кордон України з Білоруссю: що відомо
- Протяжність 10 найбільш небезпечних ділянок для масового перетину нелегалами з півночі становить 270 кілометрів зі всього 1 084 кілометрового кордону з Білоруссю.
- Тільки щоб закрити ці ділянки бодай найпростішим інженерним загородження – спіральними колючим дротом "Єгоза" – прикордонникам необхідно 189 мільйонів гривень.
- Водночас все повне інженерне облаштування (рів, антивандальний паркан, вежі спостереження та рокадна дорога) кордону з білоруською країною – 7 мільярдів гривень.